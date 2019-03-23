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В Беларуси объявлен молодежный фестиваль-конкурс «Медиасфера-2019»

24.03.2019 20:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «Медиасфера-2019», который пройдет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 24-26 апреля, начал прием заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

«Медиасфера» — пространство для самовыражения, дающее шанс познакомиться с близкими по духу людьми, найти новых друзей и просто хорошо провести время. Наш форум собирает и объединяет творчески мыслящих учащихся и студентов, которые делают первые шаги в области фотоискусства, печати, кино- и видеоискусства. Нынешний фестиваль проходит в Год малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, поэтому ключевыми темами конкурсных работ станут такие, как «Моей юности милый край» и «Мы этой памяти верны», — рассказали организаторы.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года: студенты учреждений высшего образования, учащиеся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, учащиеся учреждений среднего образования, которым необходимо до 12 апреля заполнить заявку на сайте фестиваля.

«Мы приглашаем будущих и молодых журналистов, а также всех, кто любит снимать видео для социальных сетей, умеет монтировать его, делает интересные фотографии и желает заявить о себе. Наша главная цель — найти самых талантливых ребят Беларуси, познакомиться с креативными идеями, открыть новые имена в медиасфере. Кроме того, три дня профессионалы будут делиться своими секретами во время мастер-классов, а мы организуем медиаквест — развлекательную игру с решением медиаголоволомок», — отметили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Первый фестиваль «Медиасфера» прошел в 2010 году в статусе университетского мероприятия, в последующем — регионального. В 2019 году он стал республиканским благодаря поддержке Мининформа.

Организаторами фестиваля выступают Министерство информации Беларуси, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, кафедра журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Источник: БЕЛТА.

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Теги: знакомства
 
 
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Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «Медиасфера-2019», который пройдет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 24-26 апреля, начал...
 
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