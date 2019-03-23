Самогонщика из Вороновского района задержали с поличным в пограничной полосе





20 марта на пограничную заставу «Дотишки» поступила информация от местного жителя о противоправной деятельности вблизи государственной границы. Во время проверки указанного участка лидские пограничники совместно с участковым инспектором Вороновского РОВД обнаружили в лесном массиве в пограничной полосе самогонный аппарат, а также заготовленные 1000 литров браги. В скором времени пограничный наряд «Секрет» задержал на этом месте с поличным 50-летнего мужчину, который и занимался самогоноварением.

В ходе разбирательства выяснилось, что житель н.п. Межанцы Вороновского района уже неоднократно привлекался сотрудникам милиции по ч.1 и ч.2 ст.12.43 КоАП (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления). Не удастся избежать крупных финансовых потерь ему и в этот раз. Самогонный аппарат изъят сотрудниками РОВД, брага уничтожена. За нарушение пограничного режима в отношении мужчины начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь.













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