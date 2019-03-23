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ГАИ: в Полоцке рейсовый автобус попал в аварию

24.03.2019 19:11 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ: в Полоцке рейсовый автобус попал в аварию
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 24 марта в Полоцке. Водитель служебного рейсового автобуса двигался по улице Октябрьской.

ГАИ: в Полоцке рейсовый автобус попал в аварию В Витебске столкнулись городской автобус и Cadillac, погиб пассажир

Как пояснили представители ГАИ Витебска и Витебской области, при повороте налево в сторону улицы Юбилейной водитель автобуса не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении BMV X5. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка. Она получила телесные повреждения и попала в больницу. Другие участники ДТП серьезно не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Витебск
 
 
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