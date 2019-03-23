ГАИ: в Полоцке рейсовый автобус попал в аварию

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 24 марта в Полоцке. Водитель служебного рейсового автобуса двигался по улице Октябрьской.

Как пояснили представители ГАИ Витебска и Витебской области, при повороте налево в сторону улицы Юбилейной водитель автобуса не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении BMV X5. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка. Она получила телесные повреждения и попала в больницу. Другие участники ДТП серьезно не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.