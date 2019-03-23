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Не Дворец Спорта, а сразу «Минск-Арена». Видеоотчет с концерта ЛСП

24.03.2019 20:30 — Разное | Tut.by  
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Группа ЛСП вчера впервые выступила в «Минск-Арене». Музыканты амбициозно проигнорировали Дворец спорта и замахнулись на одну из самых крупных площадок страны. Мы побывали на концерте, потусили, а заодно узнали, кто и почему ходит на ЛСП. Получилось ли у музыкантов раскачать публику? Смотрите — и все сами увидите.

 
Теги: Минск
 
 
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