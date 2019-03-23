Группа ЛСП вчера впервые выступила в «Минск-Арене». Музыканты амбициозно проигнорировали Дворец спорта и замахнулись на одну из самых крупных площадок страны. Мы побывали на концерте, потусили, а заодно узнали, кто и почему ходит на ЛСП. Получилось ли у музыкантов раскачать публику? Смотрите — и все сами увидите.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не Дворец Спорта, а сразу «Минск-Арена». Видеоотчет с концерта ЛСП Это было очень драйвово!