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Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?
Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе он сложил с себя полномочия главы государства. Назарбаев был первым президентом Казахстана почти три десятка лет.
Исполнять обязанности президента до очередных выборов будет экс-спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, он уже принял присягу. На его должность избрана дочь Назарбаева Дарига. И это еще не все новости из Казахстана.
23 марта Токаев подписал указ о переименовании столицы. Теперь не Астана, а Нур-Султан. Также в честь первого президента переименованы центральные улицы и проспекты в крупнейших казахстанских городах. Нурсултану Назарбаеву присвоено звание «Народного Героя». Это высшая степень отличия в стране.
В день объявления о сложении полномочий состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения. Лидеры договорились встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Нур-Султане в мае, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия. В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.
Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана (подробнее
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Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на...
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