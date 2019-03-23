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Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?

24.03.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе он сложил с себя полномочия главы государства. Назарбаев был первым президентом Казахстана почти три десятка лет.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Исполнять обязанности президента до очередных выборов будет экс-спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, он уже принял присягу. На его должность избрана дочь Назарбаева Дарига. И это еще не все новости из Казахстана.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

23 марта Токаев подписал указ о переименовании столицы. Теперь не Астана, а Нур-Султан. Также в честь первого президента переименованы центральные улицы и проспекты в крупнейших казахстанских городах. Нурсултану Назарбаеву присвоено звание «Народного Героя». Это высшая степень отличия в стране.

Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?

В день объявления о сложении полномочий состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения. Лидеры договорились встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Нур-Султане в мае, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия. В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана (подробнее здесь).
 
 
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Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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