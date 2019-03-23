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Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

24.03.2019 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спорт № 1 во всем мире, но не у нас в стране, что еще раз показал стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы. Наша сборная крупно проиграла Нидерландам 0:4, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Уже на следующей неделе в стране стартует 29-й футбольный сезон. 16 команд из 11 городов. БАТЭ без Капского, но с прицелом на мировой рекорд, минское «Динамо» без Чижа, но с надеждой на чемпионство, брестское «Динамо» с Марадоной, которого не видно, но он якобы есть. Корреспондент Евгений Поболовец составил топ-10 ожиданий грядущего внутреннего первенства.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Главная интрига стартующего сезона – устоит ли рекорд Вадуца из Лихтенштейна? 13 лет в Беларуси лучший борисовский БАТЭ. До повторения европейского рекорда один шаг – Вадуц 8 лет назад прервал свою серию побед в чемпионате на цифре 14. И только у белорусской команды серия продолжается. Но и помимо этого новый сезон для БАТЭ – особенный. Первый сезон без Анатолия Капского.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Как бы высокопарно ни звучало, но да: Капский – лучший и самый эффективный менеджер в белорусском футболе за всю его историю. Таких людей в любой сфере невозможно заменить. Никем и никогда. Можно выстроить другой клуб и постараться не растерять «нажитое непосильным трудом». Но это в любом случае будет другой БАТЭ. И в этом – одна из главных интриг нового сезона. Смены чемпиона болельщики других команд заждались.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Я вообще за то, чтобы менялись каждый год. Пускай не то, что они слабее, пускай еще сильнее становятся. Но эти, которые догоняют их, они тоже должны расти! Это рост, стимул, конкуренция – от этого никуда не денешься.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Казалось бы, это шанс для Чижа и его «Динамо». Столько лет бороться за золото, а по факту выиграть его лишь однажды. Но… Чиж расстается со своим самым неоднозначным активом. О смене собственника не говорит только ленивый.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Правда, кто он – новый владелец клуба – пока тайна за семью печатями. Слухи отправляют нас искать нового владельца в IT-сфере в Беларуси, в России и даже в Китае. Но факт пока в одном: «Динамо» входит в сезон без полноценного хозяина.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Поэтому главным конкурентом флагмана все же видится солигорский «Шахтер». И новый тренер тот же. Сейчас клуб и состав сохранил по максимуму, и усилился точечно. Если проявит терпение Головатый – гендиректор «Беларуськалия» – чемпионство реально. Тем более пример отставки Кубарева, когда команда лидировала в чемпионате, показал: построить тяжело, потерять легко, а лучшее враг хорошего.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Этим же принципом, видимо, руководствовался и владелец брестского «Динамо». Зайцев таки согласился выплатить компенсацию «Неману» за Савицкого, де-факто признав поражение клуба в этом спорном вопросе. Невыплата денег за переход Савицкого грозила «Динамо» недопуском к чемпионату со всеми вытекающими А ведь только в пиар-продвижение клуба собственник вложил немалые деньги. И по составу можно смело говорить – в Бресте собрали dream team. А тут еще вышеназванные проблемы конкурентов, да еще и юбилейный сезон для самого «Динамо». Подумали и решили:

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Александр Зайцев, руководитель футбольного клуба «Динамо-Брест»:
Никто никуда не уходит. Никто никого не бросает, не оставляет. Мы с вами до конца, и уверен, что вы с нами до конца.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

По всем факторам Брест – один из главных кандидатов на чемпионство. В отличие от одноклубников из Минска, на юге страны команду и тренерский штаб собирают уже три года. Пока в копилке только Кубок и Суперкубок страны. Добавив ко всем плюсам еще и сумасшедшую зрительскую поддержку, которой нет в Солигорске, получаем реального кандидата на чемпионство.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

В чем Брест уже сейчас сильнее остальных команд, так это в пиаре. Тут вам и Марадона как председатель клуба, или как представитель, или… не важно, в общем. Главное, что он ассоциируется с клубом не только в нашей стране. Хайпуют брестчане знатно – этого не отнять.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Вот и старт сезона анонсировали крутой – Серега, световое неоновое шоу и мотоцикл Марадоны. Куда ж без него?

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Про команды середины таблицы и ниже скажем одной фразой: «Витебск» потерял лидеров плюс фактор второго сезона; в «Жодино» неожиданно поменяли тренера; «Неман» получил-таки деньги за Савицкого и может еще усилиться; «Слуцк» снова смотрит в Африку и завозит пачками легионеров с этого континента; «Гомель» переключил внимание на Россию; «Ислочь» решила больше не тонуть в болоте и собрала свой dream team.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Приветствую болельщиков БАТЭ. Рад присоединиться к клубу.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

С этого сезона россияне больше не считаются легионерами в чемпионате Беларуси. Решение скорее политическое, но со спортивной точки зрения уже можно констатировать приезд вполне себе известных игроков. Ходжаниязов в БАТЭ, Тетрашвили в «Гомеле», Чочиев, Тигиев и Дьяков в минском «Динамо». Число россиян уже удвоилось в сравнении с прошлым сезоном – 30 против 13, и кажется, что это не предел.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Зато до предела дошел наш самый известный и титулованный игрок Саша Глеб. Надоело сидеть на лавке, есть смысл карьеру завершить – так рассуждает наша главная звезда последнего десятилетия. «Это была славная охота», Саша! Этот сезон уж точно будет последним в статусе действующего игрока.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Новый глава Федерации и новый национальный чисто футбольный стадион. Два события, которые могут кардинально изменить наш футбол в ближайшие годы. В лучшую или в худшую сторону – посмотрим. На место Румаса претендует лишь один человек – Базанов. Он в свое время руководил брестским «Динамо», и сейчас чувствует, что может помочь всему белорусскому футболу.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Этому голу Герасимца 24 года. Но болельщики помнят и выделяют его из десятка других более важных голов. Почему? Потому что скучаем по такому вот единению и порыву – когда полные трибуны, когда сборная играет от ножа и добивается сенсационной победы. Лишь раз при Малофееве мы были близки к выходу в финальную стадию чемпионата мира. В остальное время сборная играла без весомых шансов на выход из группы.

Возможно, проблема кроется в отсутствии чисто футбольного стадиона. Негоже в XXI веке сборной играть в райцентре или на атлетическом стадионе с беговыми дорожками. Атмосфера не та. Проект строительства нового стадиона уже согласован, деньги найдены – помогут китайцы.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Евгений Поболовец, корреспондент:
Здесь, на Ванеева, появится самый большой футбольный стадион в стране. Первую игру на 33-тысячнике обещают провести уже в 2020 году. Сейчас с этой территории перевозят деревья, и вскоре приступят к строительным работам. Стадион будет чисто футбольный и сможет претендовать на высокую оценку UEFA – 4 звезды. Как у Camp Nou, Old Trafford и уже реконструированного «Динамо».

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Судя по трансферной активности клубов, уровень чемпионата Беларуси потихоньку растет. К нам снова стали приезжать сильные легионеры, в том числе из России, новости о банкротстве клубов сошли на нет. Осталось дело за малым – подготовить в матчах с сильными соперниками и партнерами достойный резерв для национальной сборной. В том числе и в этом видится главная задача белорусских клубов.

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

А пока живем ожиданием главного футбольного старта сезона: 29-й чемпионат Беларуси начнется 29 марта.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Спорт № 1 во всем мире, но не у нас в стране, что еще раз показал стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы. Наша сборная крупно...
 
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