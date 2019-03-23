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Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже Нью-Йорке?
Новости Беларуси. Не зря наши предки назвали первый весенний месяц мартом. Всего неделю или две – время, когда березовым соком можно полакомиться без участия перерабатывающей промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Просто выбрать любую березу нельзя. Надо найти так называемый зрелый лес. Подсочка – серьезное испытание для дерева, от неправильных действий оно может даже погибнуть.
Но если сделать все как надо, на столе у вас будет напиток, полный минералов и витаминов. А вкусный какой! Недаром его любят не только в Беларуси. За настоящим эликсиром здоровья в лес направился корреспондент Петр Бутрим.
Каждый март белорусский лесничий превращается хирурга. Ведь подсочка – дело тонкое и весьма ответственное. Главное здесь, как и в больнице, не навредить. К тому же все «пациенты» – в возрасте. Сок принимают только со зрелых берез.
Петр Бутрим, корреспондент:
Этому насаждению 56 лет. Но на качестве березовика годы чаще всего не отражаются. Разве что долгожданный продукт будет более сладким. А если есть в лесу очереди, то и людям по душе.
Сергей Куличык, лесничий Малоритского лесничества:
Но лесничие уверены: народного напитка хватит всем. Весна пришла раньше, а значит, будет щедрой не только на тепло.
Березовик в этом году льется рекой. Урожай будет почти вдвое больше. Сбор скорее всего продолжится до самого апреля. в отличии от предыдущего беднейшего сезона.
Буквально с температуры минусовой мы перешли на 15-20 градусов. Дня три-четыре, максимум неделю сок шел и остановился. Почки пустило, и сока не стало.
Постепенно заполняется и годовой запас витаминов для семьи Терпицких. На березовой плантации все – от детей до дедушки. Он здесь в роли учителя.
Березовый сок уже давно завоевал сердца не только соседей из-за рубежа, но и гурманов далеко на западе. Только там цена за литр нашего натурального продукта стремится к 10 долларам. А вот вокруг березы – не более 20 копеек. И ограничений по количеству сбора нет.
Марина Анохова, жительница Бреста:
А то, что не попадет сразу на стол, отправят на переработку. Этот завод возьмет на себя как минимум 350 тонн. Полные цистерны с лесничеств приходят каждые несколько часов. Более половины от запланированных литров уже в стекле. Вместе с сахаром, мятой, шиповником или яблоком – все на вкус клиента.
Валентина Григорук, главный технолог предприятия:
Свою заинтересованность в березовом соке сегодня проявляют и европейцы, в частности из Италии и Германии. Поэтому ответственность за качество продукта здесь двойная. Заранее сырье проверяют в лаборатории. Именно она отбирает образцы и в итоге решает, пригоден ли сок для производства.
Смотрим на свет: сок не содержит посторонних примесей. Не мутный. Определяем содержание растворимых сухих веществ на рефрактометре.
Меньше тестов и приборов, но больше души на кухне Раисы Грищени. Этой весной женщина заготовила рекордные для себя 150 литров сока.
Закатываем с карамелью, мелиссой. По возможности можно и с изюмом, и с лимоном. Вот, последнюю банку докатали.
По рецептам березового сока она может написать целую кулинарную книгу. Вариаций много, как и достоинств самого напитка.
Раиса Грищеня, жительница Больших Радваничей:
Нравится лесной эликсир и гостям нашей страны. Ли Пэйджен попробовал еще на первом курсе, и это была любовь с первого взгляда.
Ли Пэйджен, студент Брестского государственного технического университета:
Надо отметить, что потребители чаще отдают предпочтение именно натуральным рецептам. Мода на здоровый образ жизни возвращается. Поэтому березовый сок сегодня легко найти даже в магазинах за океаном. Например, на американском рынке. Жители Нью-Йорка не дадут соврать.
Сергей, житель Нью-Йорка:
Таким образом в любом конце планеты можно встретить самую вкусную часть белорусского весны. А значит, ее наступление почувствовали повсюду.
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Новости Беларуси. Не зря наши предки назвали первый весенний месяц мартом. Всего неделю или две – время, когда березовым соком можно полакомиться без участия...
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