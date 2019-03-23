|
Налоговая попросила минчан сообщить о нелегально сдающих квартиры. Сколько человек откликнулось
Столичные налоговики рассказали, сколько человек сообщило о тех, кто нелегально сдает недвижимость. Напомним, инспекция МНС по Минску
За время акции в налоговую поступило 105 звонков по 133 сдаваемым квартирам. Налоговики проверят, действительно ли эти квартиры сдаю без уплаты подоходного налога.
Подобные акции в Минске проводили
В МНС уточняют, что информация о сдаче квартир поступает как в письменном, электронном виде, а также на «горячую линию телефона доверия». За 2018 год поступило 223 сообщения о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске — 150 обращений).
В этом году на «горячую линию — телефон доверия» поступило 40 обращений о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске — 22 из них). В МНС напоминают номера телефонов, по которым можно сообщить о нелегальной сдаче внаем квартир: 189 (стационарная сеть) или 229−79−79.
На 1 января этого года в Минске легально внаем сдавали жилье 64 516 человек. Поступления от этой категории плательщиков составили 16,2 миллиона рублей, уточнили в ИМНС по Минску.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичные налоговики рассказали, сколько человек сообщило о тех, кто нелегально сдает недвижимость. Напомним, инспекция МНС по Минску устроила акцию «Сдаешь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)