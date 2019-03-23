Налоговая попросила минчан сообщить о нелегально сдающих квартиры. Сколько человек откликнулось

Столичные налоговики рассказали, сколько человек сообщило о тех, кто нелегально сдает недвижимость. Напомним, инспекция МНС по Минску устроила акцию «Сдаешь квартиру — плати налоги».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

За время акции в налоговую поступило 105 звонков по 133 сдаваемым квартирам. Налоговики проверят, действительно ли эти квартиры сдаю без уплаты подоходного налога.

Подобные акции в Минске проводили в 2015 , 2016 и 2018 годах. Так, в 2016 году в столице во время такой акции поступило 105 звонков по поводу 114 квартир, которые, как предполагалось, сдавались внаем нелегально.

В МНС уточняют, что информация о сдаче квартир поступает как в письменном, электронном виде, а также на «горячую линию телефона доверия». За 2018 год поступило 223 сообщения о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске — 150 обращений).

В этом году на «горячую линию — телефон доверия» поступило 40 обращений о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске — 22 из них). В МНС напоминают номера телефонов, по которым можно сообщить о нелегальной сдаче внаем квартир: 189 (стационарная сеть) или 229−79−79.

На 1 января этого года в Минске легально внаем сдавали жилье 64 516 человек. Поступления от этой категории плательщиков составили 16,2 миллиона рублей, уточнили в ИМНС по Минску.