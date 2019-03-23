Волейболистки «Минчанки» победой завершили регулярный чемпионат России, но не вышли в плей-офф

Волейболистки «Минчанки» прервали серию из 5 поражений подряд и победой завершили регулярный чемпионат суперлиги открытого чемпионата России, однако не вышли в плей-офф.



Фото: cev.eu

24 марта белорусская команда на площадке минского Дворца спорта «Уручье» в пяти партиях обыграла саратовский «Протон», замыкающий турнирную таблицу и не одержавший ни одной победы во всех 22 матчах турнира.

«Минчанка» — «Протон» — 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 18:25, 15:13)

Поединок продолжался 1 час 53 минуты.

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (20), Надежда Столяр (16), Богдана Анисова (12), Оксана Ковальчук (12), Анна Калиновская (7), Вера Саликова (5).

У саратовской команды самой результативной стала Римма Гончарова (17 очков), второй показатель у 18-летней доигровщицы сборной Беларуси Веры Костючик (12 баллов).

С 21 очком в 22 матчах «Минчанка» поднялась на 9-е место в итоговой таблице среди 12 команд российской суперлиги. Но этого не хватило для попадания в зону плей-офф. От 8-й строки белорусская команда отстала на 3 балла.



Фото: volley.ru

Восемь лучших команд регулярного чемпионата по системе плей-офф разыграют награды суперлиги.

«Минчанка» же сыграет в турнире за 9−12-е места. Он пройдет в два круга. Первый тур проводится с 11 по 14 апреля 2019 года на поле команды, занявшей 10-е место на предварительном этапе, второй — с 25 по 28 апреля 2019 года на поле команды «Минчанка», занявшей 9-е место на предварительном этапе.

В финале турнира за 9−12-е места учитываются все очки, заработанные командой на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира за 9−12-е места 12-е место (за исключением «Минчанки») играет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей 1-е место в высшей лиге «А».