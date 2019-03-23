Александр Класковский: Белорусская армия – не часть российской

«Белсате» самые горячие баталии развернулись вокруг союза Кремля и официального В третьей серии нового сезона «Территории правды» насамые горячие баталии развернулись вокруг союза Кремля и официального Минска . Выпуск был посвящен реакции NATO на агрессию России против Украины.





По мнению одного из гостей программы, польского политолога Томаша Смуры, совместные учения «Запад-2017» – выразительный пример взаимодействия России и Беларуси, что означает наличие общей системы безопасности.





«Беларусь и Россия очень сильно связаны. Я не считаю, что вооруженные силы Беларуси представляют из себя что-то отдельное от российских вооруженных сил», – заявил директор программы внешней политики Фонда имени Казимежа Пулаского в Польше Томаш Смура.









С таким мнением не согласился белорусский политический обозреватель, руководитель аналитических проектов информационной компании БелаПАН Александр Класковский.





«Если я правильно понял, то господин Смура считает, что белорусская армия – это часть российской военной машины. Верно? Это не так, это абсолютно не так. Вы с американцами проводите учения. Так что, польская армия – это часть американской? Простите, авторитарный лидер – я не адепт Лукашенко – авторитарный лидер смотрит, чтобы в стране он имел абсолютную, полную власть. И он не пускает россиян», – отметил Класковский во время дискуссии.