|
Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. На неделе увидел свет один из самых обсуждаемых в последнее время документов – Концепция информационной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Над ней не один год трудилась большая группа специалистов, представителей государственных и силовых структур, ученых, экспертов в области IT-технологий и СМИ. На выходе мы имеем уникальный документ, который, если присмотреться, касается каждого из нас.
Но сегодня важно сосредоточиться на одном из аспектов – критически важных объектах информатизации. Что это такое? Насколько надежно защищены они, а, значит, и мы? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.
«Черная пятница». Так прозвали 8 марта в Венесуэле. Авария на ГЭС повергла половину республики во тьму. Из-за блэкаута остановилось метро, закрылись школы. А в больницах – по данным газеты El Tiempo – умерли два человека.
Чтобы включить дизельный генератор, у нас висит инструкция – нужно включить тумблер, перевести в ручное управление, войти в меню. Пойдет обратный отсчет времени, и дизель-генератор запустится.
Для Андрея проверка дизельного генератора – дело рутинное. Это БСМП. В больнице четые резервные станции. Они питают госпиталь (прежде всего реанимацию, операционные и убежище) в случае энергосбоя. Топлива в них хватит на сутки, а заправлять установки можно не прерывая работу.
Сергей Богдан, заместитель главного врача УЗ «Минская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Крупные больницы – это одни из КВОИ (критически важные объекты инфраструктуры). В Беларуси их около сотни. Это аэропорты, вокзалы, метро, промышленные предприятия. Как правило, такие объекты защищают по-особому. Ведь остановка их работы (даже частичная) может вызвать катастрофу.
Александр Мохнач, руководитель подразделения по информационной безопасности ОАО «АГАТ – системы управления»:
Своя защитная оболочка и у энергосистемы Беларуси. Благодаря ее структуре коллапс – как в Венесуэле – у нас невозможен. В стране нет ни одного объекта, скажем, ТЭЦ или ГЭС, выход из строя которого критичен.
Алексей Кабанов, заместитель генерального директора РУП «ОДУ»:
Беларуси нет на карте целей хакеров, которые в силах совершить глобальную атаку. Впрочем, IT-специалисты держат ухо востро, особенно перед запуском БелАЭС. Также, как и во время чемпионата мира по хоккею. И, естественно, в преддверии Европейских игр.
Сергей Прокопович, заместитель главного инженера филиала «Минские кабельные сети» РУП «Белэнерго»:
Тезисы о том, каким должно быть состояние инфосферы Беларуси, вобрала в себя Концепция информационной безопасности. Над ней трудилась большая группа специалистов. Всего более 250 человек. Работа длилась больше года. Документ аккумулировал и собственные наработки, и мировой опыт.
Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:
Каждую минуту в мире обнаруживается 140 тысяч вредоносных программ. Некоторые из атак – таргетированные, глобальные. Они нацелены на компании и даже государства. Но цель большинства – банальные кражи. Вспомнить хотя бы вирусы Wanna cry или Petya, которые вымогали деньги.
Андрей Гутников, руководитель департамента инжиниринговой компании:
Цифровизация, говорят специалисты, привела к мировой напряженности. Впору говорить об «информационном суверенитете», то есть переходе на «свой» софт. Защитное ПО, сделанное в Беларуси, позволит не зависеть от «капризов» иностранных разработчиков.
Александр Курбацкий, доктор технических наук, профессор:
В концепции введено и понятие «цифрового нейтралитета». Наша страна не вмешивается в информационное пространство других, тем самым оставаясь «донором стабильности» в регионе уже и на этом уровне.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
700 террабайт. Для сравнения, это 20 тысяч карт памяти по 32 гигабайта. Столько информации хранится в РЦОД. В гигантском «облаке», которое постоянно растет, – базы данных телекоммуникационных, IT и других компаний.
У дата-центра – многоуровневая система защиты. И физическая (к примеру, пожаротушение), и информационная. Причем у всей информации есть резервные копии. А вероятность отказа каких-либо систем РЦОД – 0,018 (18 тысячных процента).
Сергей Прокопов, заместитель генерального директора компании-инфраструктурного оператора:
В мире не существует антивируса, способного защитить от всех угроз. В любой системе есть брешь. Причем каждое новое технологическое решение создает два новых вида кибер-преступлений. И в этой гонке, у участников которой такие разные цели, важно быть на шаг впереди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. На неделе увидел свет один из самых обсуждаемых в последнее время документов – Концепция информационной безопасности, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)