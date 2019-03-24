ОНТ: Доказаны 15 договорных матчей, 29 встреч находятся под подозрением

В воскресной программе «Контуры» на канале ОНТ был показан сюжет о деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси, касающейся в том числе и расследований по договорным футбольным матчам, сообщает «Прессбол» .

— Порой ГУБОПиК выступает субъектом законодательной инициативы. Среди новаций — идея, касающаяся спорта, в первую очередь футбола. Предлагается ввести уголовное наказание не только за официальные договорные матчи, но и за «договорняки» товарищеских матчей, проходящих на территории другой страны. Конечно, в случае если в игре принимали участие белорусские граждане. Представьте себе, и такое уже было. Уже доказаны 15 договорных официальных матчей, еще 29 игр находятся под подозрением, — отмечается в сюжете ОНТ.

В начале марта МВД заявил о том, что 13 спортсменов сами заявили о договорных матчах после начала разбирательств по делу о второй волне «договорняков».

Первые задержания и аресты по «договорнякам» начались более двух месяцев назад, в Минске и Могилеве.

В 2017 году по делу о первой волне договорных матчей были осуждены на штрафы и ограничение свободы 15 человек из России, Украины и Беларуси.