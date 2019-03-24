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ОНТ: Доказаны 15 договорных матчей, 29 встреч находятся под подозрением
В воскресной программе
— Порой ГУБОПиК выступает субъектом законодательной инициативы. Среди новаций — идея, касающаяся спорта, в первую очередь футбола. Предлагается ввести уголовное наказание не только за официальные договорные матчи, но и за «договорняки» товарищеских матчей, проходящих на территории другой страны. Конечно, в случае если в игре принимали участие белорусские граждане. Представьте себе, и такое уже было. Уже доказаны 15 договорных официальных матчей, еще 29 игр находятся под подозрением, — отмечается в сюжете ОНТ.
В начале марта МВД
Первые задержания и аресты по «договорнякам»
В 2017 году по делу о первой волне договорных матчей были осуждены на штрафы и ограничение свободы 15 человек из России, Украины и Беларуси.
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В воскресной программе «Контуры» на канале ОНТ показан сюжет о деятельности ГУБОПиК МВД Беларуси, касающейся в том числе и расследований по договорным футбольным...
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