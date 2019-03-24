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Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами

24.03.2019 23:12 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, пробилась в четвертьфинал парных соревнований.


Фото: Reuters

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в трех сетах обыграли дуэт Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия) — 6:3, 1:6, 10:7. Встреча продолжалась 69 минут.

Напомним, что в матче 1-го круга Виктория Азаренко и Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

В четвертьфинале Азаренко и Барти сыграют против пары Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния).

В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.

Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс также продолжают в Майами выступление в парном разряде, где вышли в 1/8 финала. Там им предстоит встреча с интернациональным дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия), имеющим 3-й номер посева.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. Причем в финале они также одолели лучших парниц мира Крейчикову и Синякову.

Стартовый барьер турнира в Майами преодолела и белоруска Лидия Морозова, которая в паре с японкой Сюко Аоямой в 1/16 финала победили японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Морозову и Аояму ждут швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, пробилась в четвертьфинал парных соревнований.
 
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