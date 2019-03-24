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Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами
Белоруска Виктория Азаренко,
В матче 1/8 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в трех сетах обыграли дуэт Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия) — 6:3, 1:6, 10:7. Встреча продолжалась 69 минут.
Напомним, что в матче 1-го круга Виктория Азаренко и Эшли Барти
В четвертьфинале Азаренко и Барти сыграют против пары Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния).
В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай
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Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они
Стартовый барьер турнира в Майами преодолела и белоруска Лидия Морозова, которая в паре с японкой Сюко Аоямой в 1/16 финала победили японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.
В 1/8 финала Морозову и Аояму ждут швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина.
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Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, пробилась в четвертьфинал парных соревнований.
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