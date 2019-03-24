В Гродно прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы Леонтия Фурсы





Пятнадцатый Международный турнир по вольной борьбе на призы почетного гражданина Гродно, заслуженного тренера Республики Беларусь Леонтия Фурсы прошел в Гродно.

На ковер зала борьбы по улице Врублевского вышли более 90 молодых спортсменов из шести стран – Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Болгарии и Литвы. Среди участников соревнований – около 30 девушек.





В церемонии торжественного открытия турнира приняли участие начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома, заместитель председателя Федерации борьбы Гродненской области, судья международной олимпийской категории, мастер спорта по борьбе Евгений Ародь, председатель Федерации вольной борьбы города Гродно генерал-майор Анатолий Никитин и другие.







За ходом соревнований следил рефери международной категории главный судья турнира Игорь Боярчук.

– Мы благодарны всем, кто приехал в Гродно для участия в таком серьезном испытании, – отметил Олег Андрейчик. – Здесь тренировались и тренируются призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Несколько недель назад в Сербии представитель борцовской школы Свислочского района Виталий Песняк выиграл золото на чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет. Сейчас он тренируется в Гродненском областном комплексном центре олимпийского резерва. Надеюсь, что и для каждого из сегодняшних участников этот турнир станет серьезной дорогой в большой спорт и важным этапом в подготовке ко II Европейским играм.



Победителей турнира определяли в шести олимпийских весовых категориях. Среди девушек победительницами стали Анна Воробьева (Минск, до 53 кг), Карнелия Зайцевайтэ (Литва, до 57 кг), Марта Грицилевич (Гродно, до 62 кг), Видмантэ Бурбайтэ (Литва, до 76 кг), Камила Гаучайтэ (Литва, до 76 кг). Имена победителей среди парней станут известны позже.







Лидчанка Марта Грицелевич занимается вольной борьбой с девяти лет. В этом году девушка заканчивает Лидский филиал Гродненского государственного училища олимпийского резерва и планирует поступать в Белорусский государственный университет физической культуры.

– Со своим тренером Александром Сагайдаком я занимаюсь уже около шести лет, – рассказывает спортсменка. – Не так давно выполнила мастера спорта, большие надежды, конечно, возлагаю на то, чтобы попасть в составе национальной сборной на чемпионаты мира и Европы. Психологически и физически я готова. На соревнованиях в финальной схватке с легкостью обошла оппонентку из Гродно с итоговым счетом 10:0.

По словам мастера спорта СССР, заслуженного тренера Беларуси, судьи международной категории Леонтия Фурсы, сегодняшний турнир показал хорошую подготовку сборных стран-участниц.





– Я внимательно наблюдал за развитием ситуации на ковре. Каждые соревнования не только закаляют характер спортсменов, но и демонстрируют итог тренерской работы, – поделился Леонтий Фурса. – Если где-то борец недотягивает, он может исправить ситуацию в будущем. Это особенно важно, ведь впереди у нас II Европейские игры и отбор на олимпийские соревнования.













Юлия ТИМОЩУК

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/