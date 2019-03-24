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«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

24.03.2019 23:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе журналисты и блогеры, а, значит, и вся их аудитория увидели будущее нашего метро. Компания «Штадлер» представила новый поезд, который вот-вот встанет на рельсы второй линии, а спустя некоторое время и вовсе заменит привычные для нас, но устаревшие составы. До 2035 года Минский метрополитен планирует обновить около 200 вагонов из 361, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Низкий уровень шума даже на скорости около 80 километров в час, сквозной проход между вагонами, розетки USB для зарядки гаджетов, вентиляция, кондиционирование, система автоведения – вот главное, что нужно знать о новом поезде.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Но презентация состава – скорее повод. Повод поговорить об успешном инвестпроекте, который вот уже несколько лет реализует в нашей стране компания Stadler. Многомиллионные инвестиции, оснащенные по последнему слову техники производства, высокотехнологичная продукция для внутреннего рынка и экспорта в третьи страны. А еще около 1000 сотрудников, средняя зарплата – свыше 2000 рублей. И останавливаться на этом инвесторы не планируют. В 2019 году в развитие вложат 13 миллионов долларов.

Корреспондент Юлия Бешанова – о настоящем и будущем одного из самых успешных инвестпроектов.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Юлия Бешанова, корреспондент:
Сегодня завод в Фаниполе – самый современный в группе компаний Stadler. Благодаря высокому стандарту качества эта продукция разлетается буквально по всему миру. Этот поезд будет курсировать по железным дорогам Норвегии. Рядом стоит трамвай, который будет бегать по Питеру. А еще здесь собирают транспорт для Боливии.

В 2012 году сегодняшний масштабный инвестиционный проект начинался в прямом смысле в чистом поле на голом энтузиазме. Но с безоговорочной верой в успех.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Завод в Фаниполе построили с нуля, оснастили современными технологиями и оборудованием. Тогда в успех предприятия верили единицы.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Петер Шпулер, председатель административного совета, владелец компании Stadler Rail Group:
Мы начали работать здесь семь лет назад абсолютно в чистом поле. Мы создали новое производство. Пожалуй, оно самое современное во всей группе компании Stadler. Уже пять лет мы занимается в Беларуси производством. У нас 1000 работников и загружены мы на полную мощность.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Вот она – точка отсчета и начало долгих взаимовыгодных отношений инвестора и государства. Спустя семь лет Александр Лукашенко подвел итог: Stadler своим примером доказал, что нет ничего невозможного. Что можно привлекать инвесторов и нужно открывать подобные производства.

Совместные проекты серьёзно поднимают имидж Беларуси. Александр Лукашенко встретился с владельцем «Штадлера»

В 2014 торжественно перерезали красную ленточку. Так в Беларуси стартовало производство новейшего железнодорожного электротранспорта.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Заполучить Шпулера в качестве инвестора, тем более на долгосрочной основе, мечтают многие. Глава всемирно известной железнодорожной империи, чье состояние оценивается в 2 миллиарда евро, деньги считать умеет. И до копейки просчитывает риски. На отечественный рынок Stadler заходил как партнер БелЖД.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Первую партию швейцарских электричек Беларусь импортировала. Но, присмотревшись к белорусским инвестреалиям,  – инвестиционный договор в СЭЗ, собственная свободная таможенная зона, страна – часть Евразийского экономического союза –  Stadler предложил создать у нас полноценное производство.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Петер Шпулер:
Тот стандарт качества, по которому мы работаем здесь, абсолютно соответствует немецкому или швейцарскому. Здесь очень хорошо подготовленные, хорошо образованные сотрудники. Благодаря этому мы можем выходить не только на белорусский, но и на глобальный рынок.

Петер Шпулер во время визита в Минске: Я восхищён условиями для работы, созданными здесь

За эти годы в белорусское подразделения Stadler «влили» порядка 90 миллионов евро. В пять раз увеличили штат сотрудников. За последний год удвоили производство и вышли на полную мощность (350 вагонов в год).

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

В планах расширение. А новые заводы – это новые высокотехнологичные рабочие места. Очевидная выгода не только столичному городу-спутнику – потенциал для всей Минской области.

Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим

Швейцарское качество, собранное белорусскими руками, известно во всем мире. С конвейера сходят трамваи и поезда не только для стран постсоветского пространства и Евросоюза, но и, например, для дальней Латинской Америки.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Вот мы готовы отсюда поставить в любую страну. У нас есть сертификации – все по европейской норме, все по TSC, все по норме ГОСТ.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Не удивишь швейцарским комфортом и белорусов. На неделе презентовали поезда для столичного метро.

Как выглядит новый поезд для минского метро. Репортаж с презентации Stadler

Обкатку запланировали на второй линии подземки в конце месяца, а прокатиться в новеньких вагонах можно будет уже осенью.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Александр Лукашенко предложил Петеру Шпулеру очередной совместный тест-драйв как драйвер будущих проектов.

Александр Лукашенко: Может, в этой электричке у нас появятся новые идеи, как когда-то

Стильный и комфортный. Такого состава нет ни в одной стране СНГ. Причем разработка принадлежит нашим инженерам, то есть она с учетом всех особенностей минского метро. В этом цеху предсобирают оборудование, прежде чем установить его в вагон. Со стороны процесс напоминает конструирование из LEGO. Но труд кропотливый, почти ювелирный. В результате получим практически бесшумный поезд с розетками USB для зарядки гаджетов, свободным проходом между вагонами, экологическими материалами.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Инвестиционные проекты для Беларуси – задача долгосрочная. Производства формата Stadler поднимают имидж страны в мире. А бизнесмены уровня Петера Шпулера – лучшая реклама бизнес-климата в стране.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Петер Шпулер:
Знаете, я много путешествую по всему миру и всегда рекламирую Беларусь в качестве производственной площадки. В этот раз я пригласил сюда бизнесмена из Бельгии. Вместе мы владеем самым большим в мире предприятием по производству текстильных станков. Он просто восхищен вашей страной. И даже обсуждает с вашим правительством перспективы, возможно, еще одного совместного проекта.

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

В подтверждении слов в Минск Шпулер действительно прибыл не один. Бизнесмен, о котором говорит владелец Stadler, – Люк Так.

Люк Так: «Мы могли бы увеличить вашу урожайность вдвое»

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

В перспективе – еще не один интересный и взаимовыгодный проект. Идут консультации о совместной работе в Осиповичах, но детали уже традиционно не разглашаются. Зато есть абсолютно взаимопонимание сторон. А в том, что Беларусь готова реализовывать самые смелые идеи и создавать суперсовременные производства, сомневаться не приходится. Пример Stadler – другим наука.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе журналисты и блогеры, а, значит, и вся их аудитория увидели будущее нашего метро. Компания «Штадлер» представила новый поезд, который...
 
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