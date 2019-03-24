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Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возгласить сборную»
Новости Беларуси. До Европейских игр остается все меньше дней. Конечно, особое внимание на минском мультифоруме будет приковано к тем, кто проявил себя в Баку, сообщили в программе «Неделя спорта».
Одним из медальных видов спорта – может быть, несколько неожиданно – стала стрельба из лука. Из столицы Азербайджана наши лучники привезли две медали: серебро и бронзу. В федерации считают, что повторение того результата будет успехом на домашней арене. Между тем за 4 года в сборной произошло много изменений, в том числе и в тренерском корпусе. Наш корреспондент Анжелика Урман встретилась с одной из героинь игр в Баку.
Екатерина Тимофеева – мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Рекордсменка страны, чьи два рекорда (на 60 и 30 метрах) держатся уже не первый год. Участница двух Олимпиад: в Пекине и Лондоне.
Наша героиня командный игрок: главные награды добыты вместе со сборной, в том числе и второе командное место на чемпионате мира и командное серебро Европейских игр в Баку. Встретились мы в центре столицы, и сразу попытались Екатерину удивить.
Екатерина Тимофеева, серебряный призер I Европейских игр
«Этот вид спорта меня воспитал»
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
«Медали дома в коробке. Пересматриваю очень редко»
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
«Для молодых я не то чтобы кумир, я скорее старший товарищ»
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Это было в конце 2017-го. На одном из сборов пришлось собрать всех ребят и объявить им. Спасибо, что ребята, мои коллеги, те, с кем я стреляла, меня поддержали. А для молодых я не то чтобы кумир, я скорее старший товарищ. Часто подходят и интересуются, как я поступала в той или иной ситуации.
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
«Через оружие переступать нельзя»
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
Анжелика Урман:
Екатерина Тимофеева:
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Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возгласить сборную»
Новости Беларуси. До Европейских игр остается все меньше дней. Конечно, особое внимание на минском мультифоруме будет приковано к тем, кто проявил себя в Баку,...
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