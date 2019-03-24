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Без отключений электроэнергии на неделе не обойдётся... Где, когда, почему?

25.03.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Плановый отключения проводят регулярно в различных случаях. Как правило - это работы, связанные с реконструкцией или ремонтом сетей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64611.php

Без отключений электроэнергии на неделе не обойдётся... Где, когда, почему?

Город Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 25.03.2019 09:00 25.03.2019 16:01 Ул.Речицкая 45/1,55,55А,55Б,ул.Смирнова 93/1,93/2,93/3 кап.рем тп 164
2 27.03.2019 09:00 27.03.2019 16:00 Ул.Машерова 86,88,90,92,92/1,94,96,95/1 кап.ремонт тп 166
3 27.03.2019 09:00 27.03.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19, ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12 устранение дефекта
4 28.03.2019 12:00 28.03.2019 16:00 ул. Суворова 6-56 чётная сторона; пер. Суворова 29-35 тп 177 дефект
5 28.03.2019 12:00 28.03.2019 16:12 ул. Троицкая 1-27,2-22;ул. Подбусынская 1-27, 2-30 тп 518 кап.ремонт
6 29.03.2019 09:00 29.03.2019 12:00 : пер. Лучинского; ул. Лучинского 2-12, 1-9,ул.Журавецкая 9-21,ул.Кобринская 7/5,7/6,ул.Столинская 2,4,1,3 дефект
7 29.03.2019 12:00 29.03.2019 16:04 ул. Звездная 3-25, 2-18,ул.Малиновая 2-8,1-13 тп 518

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 25.03.2019 09:00 25.03.2019 17:00 д. Нехолсты, ул. Северная. Реконструкция ВЛ.
2 25.03.2019 09:00 25.03.2019 12:00 д. Бернады, ул. Полесская, Влодавская. Ремонтные работы.
3 25.03.2019 09:30 25.03.2019 16:00 д. Гершоны, ул. Пограничная, Городнянская, Купаловская,Тереспольская,Татьянинская. ОДО "Белсилон". Ремонтные работы.
4 25.03.2019 09:30 25.03.2019 16:00 д. Дубок ул. Центральная. Ремонтные работы.
5 26.03.2019 09:00 26.03.2019 17:00 д. Нехолсты ул. Северная. Реконструкция ВЛ.
6 26.03.2019 09:12 26.03.2019 12:00 д. Буяки ул. Центральная. Ремонтные работы.
7 26.03.2019 09:18 26.03.2019 16:00 д. Непли ул. Песочная, Колхозная. Ремонтные работы.
8 26.03.2019 09:30 26.03.2019 16:00 д. Братылово ул. Центральная. Ремонтные работы.
9 26.03.2019 09:30 26.03.2019 16:00 д. Рогозно ул. Центральная. Ремонтные работы.
10 26.03.2019 09:30 26.03.2019 16:00 д. Вильямовичи ул. Садовая. Ремонтные работы.
11 27.03.2019 09:00 27.03.2019 17:00 д. Нехолсты ул. Северная. Реконструкция ВЛ.
12 27.03.2019 09:30 27.03.2019 16:00 д. Рогозно ул. Центральная. Ремонтные работы.
13 27.03.2019 09:30 27.03.2019 16:00 д. Б. Зводы ул. Центральная, Спортивная. Ремонтные работы.
14 28.03.2019 09:30 28.03.2019 16:00 д. Бердычи ул. Центральная. Техническое обслуживание ВЛ.
15 29.03.2019 09:30 29.03.2019 16:00 д. Б. Зводы ул. Центральная. Ремонтные работы.
 
Теги: Брест
 
 
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  Плановый отключения проводят регулярно в различных случаях. Как правило - это работы, связанные с реконструкцией или ремонтом сетей. Город Брест ...
 
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