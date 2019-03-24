Без отключений электроэнергии на неделе не обойдётся... Где, когда, почему?
Размер текста:
A
A
A
Плановый отключения проводят регулярно в различных случаях. Как правило - это работы, связанные с реконструкцией или ремонтом сетей.
Читать полностью в источнике с фото:
https://virtualbrest.by/news64611.php
Город Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
25.03.2019 09:00
25.03.2019 16:01
Ул.Речицкая 45/1,55,55А,55Б,ул.Смирнова 93/1,93/2,93/3
кап.рем тп 164
2
27.03.2019 09:00
27.03.2019 16:00
Ул.Машерова 86,88,90,92,92/1,94,96,95/1
кап.ремонт тп 166
3
27.03.2019 09:00
27.03.2019 16:00
ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19, ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12
устранение дефекта
4
28.03.2019 12:00
28.03.2019 16:00
ул. Суворова 6-56 чётная сторона; пер. Суворова 29-35
тп 177 дефект
5
28.03.2019 12:00
28.03.2019 16:12
ул. Троицкая 1-27,2-22;ул. Подбусынская 1-27, 2-30
тп 518 кап.ремонт
6
29.03.2019 09:00
29.03.2019 12:00
: пер. Лучинского; ул. Лучинского 2-12, 1-9,ул.Журавецкая 9-21,ул.Кобринская 7/5,7/6,ул.Столинская 2,4,1,3
дефект
7
29.03.2019 12:00
29.03.2019 16:04
ул. Звездная 3-25, 2-18,ул.Малиновая 2-8,1-13
тп 518
Брестский район
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
25.03.2019 09:00
25.03.2019 17:00
д. Нехолсты, ул. Северная.
Реконструкция ВЛ.
2
25.03.2019 09:00
25.03.2019 12:00
д. Бернады, ул. Полесская, Влодавская.
Ремонтные работы.
3
25.03.2019 09:30
25.03.2019 16:00
д. Гершоны, ул. Пограничная, Городнянская, Купаловская,Тереспольская,Татьянинская. ОДО "Белсилон".
Ремонтные работы.
4
25.03.2019 09:30
25.03.2019 16:00
д. Дубок ул. Центральная.
Ремонтные работы.
5
26.03.2019 09:00
26.03.2019 17:00
д. Нехолсты ул. Северная.
Реконструкция ВЛ.
6
26.03.2019 09:12
26.03.2019 12:00
д. Буяки ул. Центральная.
Ремонтные работы.
7
26.03.2019 09:18
26.03.2019 16:00
д. Непли ул. Песочная, Колхозная.
Ремонтные работы.
8
26.03.2019 09:30
26.03.2019 16:00
д. Братылово ул. Центральная.
Ремонтные работы.
9
26.03.2019 09:30
26.03.2019 16:00
д. Рогозно ул. Центральная.
Ремонтные работы.
10
26.03.2019 09:30
26.03.2019 16:00
д. Вильямовичи ул. Садовая.
Ремонтные работы.
11
27.03.2019 09:00
27.03.2019 17:00
д. Нехолсты ул. Северная.
Реконструкция ВЛ.
12
27.03.2019 09:30
27.03.2019 16:00
д. Рогозно ул. Центральная.
Ремонтные работы.
13
27.03.2019 09:30
27.03.2019 16:00
д. Б. Зводы ул. Центральная, Спортивная.
Ремонтные работы.
14
28.03.2019 09:30
28.03.2019 16:00
д. Бердычи ул. Центральная.
Техническое обслуживание ВЛ.
15
29.03.2019 09:30
29.03.2019 16:00
д. Б. Зводы ул. Центральная.
Ремонтные работы.
Теги
:
Брест
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плановый отключения проводят регулярно в различных случаях. Как правило - это работы, связанные с реконструкцией или ремонтом сетей. Город Брест ...
«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни»
09:24,
Tut.by
Повышение температуры, потливость - что говорит о заболеваниях крови? Гематологи ответят вопросы
11:28,
Tut.by
«Трудовой мигрант»: «В 40 лет стала домработницей в Италии, чтобы в Беларуси переехать из однушку в двушку»
09:17,
Tut.by
Заморозки до минус трех. Какой будет погода в начале предстоящей недели
17:37,
Tut.by
Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси
20:31,
СТВ
По дороге на Домачево два автомобиля оказались в кювете, один из них с дипномерами
15:40,
Виртуальный Брест
Девушку в инвалидной коляске не пустили в самолет. Сказали, что она не соответствует параметрам
19:00,
Tut.by
В Минске отмечают День Воли. Онлайн
12:30,
Tut.by
Сегодня автомобильное топливо подорожало 1 копейку
09:04,
Полесская правда
Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента
20:41,
СТВ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Для комфорта горожан
12:46,
Гарадоцкi веснiк
У старого парка убрали забор со стороны Машерова. Смотрите, какой вид открылся
06:34,
Виртуальный Брест
Кіроўца, які 18 разоў прыцягваўся за парушэнне ПДР, насмерць збіў пешахода
16:26,
Euroradio
В Гродно прошел пятнадцатый ИнвестУикенд
14:12,
Вороновская газета
Это провал! Две попытки дрифта - две неудачи
06:34,
Виртуальный Брест
Кривко выступает в масс-старте на этапе КМ по биатлону. Онлайн гонки
15:46,
Tut.by
Анонс мероприятий в #GA11ERY на 2019 год
10:19,
Lida.Info
Все новости
«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни» 24.03.2019,
Tut.by
Повышение температуры, потливость - что говорит о заболеваниях крови? Гематологи ответят вопросы 24.03.2019,
Tut.by
«Трудовой мигрант»: «В 40 лет стала домработницей в Италии, чтобы в Беларуси переехать из однушку в двушку» 24.03.2019,
Tut.by
«Политическими акциями пускай политики занимаются». Как в Гродно отпраздновали День Воли 24.03.2019,
Tut.by
Заморозки до минус трех. Какой будет погода в начале предстоящей недели 24.03.2019,
Tut.by
«Уложусь в 27 тысяч долларов». Можно ли построить хороший дом за такие деньги 24.03.2019,
Tut.by
Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси 24.03.2019,
СТВ
В Гомеле умерла бывшая начальник областной налоговой Галина Пашед
19.03.2019,
Tut.by
«Ей бы остановиться». В Гомеле сотни людей пришли проститься с Галиной Пашед
20.03.2019,
Tut.by
Почему все берут, не боясь ни тюрьмы, ни президентских разносов. И брать будут
20.03.2019,
Tut.by
Почему Союзное государство превращается в яблоко раздора или как один из партнеров игнорирует основные экономические принципы союза
20.03.2019,
21.by
Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана
21.03.2019,
СТВ
Рванет вверх или упадет ниже 2 рублей? Что будет с долларом, который падает восьмые торги подряд
21.03.2019,
Tut.by
Правила заготовки березового сока (инфографика)
21.03.2019,
Кировец