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У старого парка убрали забор со стороны Машерова. Смотрите, какой вид открылся
25.03.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
На этой неделе убрали забор, закрывающий старый парк со стороны проспекта Машерова.
И открылось глазу всё, что скрывалось долгие годы за забором.
Местность как будто расширилась, стала больше и просторнее.
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На этой неделе убрали забор, закрывающий старый парк со стороны проспекта Машерова. И открылось глазу всё, что скрывалось долгие годы за забором. Местность...
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