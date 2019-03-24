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Приглашение на концерт AZAR в Горках – Видео
25.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкий кавер-бэнд AZAR выступит 29 марта в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства (бывший РЦК).
Начало концерта в 18:30
Цена билета – 1,5 рубля
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Горецкий кавер-бэнд AZAR выступит 29 марта в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства (бывший РЦК). Начало концерта в 18:30 Цена билета – 1,5 рубля ...
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