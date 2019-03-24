В Кореличском районе школьники рьяно и на максимуме боролись за победу в конкурсе «Я б в спасатели пошел»

В целях обучения безопасной жизнедеятельности и формирования у молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, а также ознакомления с действиями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на базе ГУО «Турецкий УПК д/с СШ» прошел районный этап конкурса «Я б в спасатели пошел».





В конкурсе принимали участие команды в составе 8 человек в возрасте от 12 до 15 лет со всего района. Ребятам предстояло показать себя в таких номинациях, как «КВН», «Медицинская подготовка», «Знаток основ безопасности жизнедеятельности».





































Приятно отметить, что школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и в полной мере раскрыли свои актёрские данные. Но, как в любом конкурсе, всегда есть победители. По решению жюри первое место заняли представители команды «Зонт» ГУО «Еремичский УПК детский сад — средняя школа», второе место — у команды «Спасатели» ГУО «Турецкий УПК детский сад — средняя школа», третье место — у команды «Ну погоди» ГУО «Циринский УПК детский сад — средняя школа».

Команды-победители награждены грамотами, памятными сувенирами и книгами противопожарной направленности от кореличских спасателей.









Команда, занявшая первое место в районном этапе, будет отстаивать честь Кореличчины в областном этапе конкурса, который состоится 26 марта 2019 года в г. Дятлово. Пожелаем нашим ребятам удачи!

Кореличский РОЧС