Прогноз по курсам валют: доллар снова пойдет в рост

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Почему упал доллар

– Завершившаяся неделя была действительно очень интересной, причем сразу по множеству признаков. Это была неделя заседаний центробанков – все заседания были посвящены процентным ставкам.



В среду 20 марта решения по процентным ставкам принимал ФРС США, в четверг 21 марта заседали Банк Англии и Национальный банк Швейцарии, в пятницу 22 марта заседал Банк России. Все четыре банка оставили свои процентные ставки без изменений. Ситуация по трем из них была вполне предсказуемой, интереснее была ситуация с ФРС США. – Завершившаяся неделя была действительно очень интересной, причем сразу по множеству признаков.В среду 20 марта решения по процентным ставкам принимал ФРС США, в четверг 21 марта заседали Банк Англии и Национальный банк Швейцарии, в пятницу 22 марта заседал Банк России. Все четыре банка оставили свои процентные ставки без изменений. Ситуация по трем из них была вполне предсказуемой, интереснее была ситуация с ФРС США.

ФРС также приняла решение оставить ставку неизменной. Помимо этого, она заявила, что, скорее всего, не будет менять ставку до конца года. В нынешней ситуации это означает, что не просто не будет менять, а не будет повышать.

доллар отреагировал падением, и падал к большинству мировых валют, включая евро , российский рубль , белорусский рубль. На этоотреагировал падением, и падал к большинству мировых валют, включая, белорусский рубль.