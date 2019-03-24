ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по курсам валют: доллар снова пойдет в рост

25.03.2019 05:59 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Прогноз по курсам валют: доллар снова пойдет в роствалют: доллар снова пойдет в рост" />
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Почему упал доллар

Прогноз по курсам валют: доллар снова пойдет в рост– Завершившаяся неделя была действительно очень интересной, причем сразу по множеству признаков. Это была неделя заседаний центробанков – все заседания были посвящены процентным ставкам.

В среду 20 марта решения по процентным ставкам принимал ФРС США, в четверг 21 марта заседали Банк Англии и Национальный банк Швейцарии, в пятницу 22 марта заседал Банк России. Все четыре банка оставили свои процентные ставки без изменений. Ситуация по трем из них была вполне предсказуемой, интереснее была ситуация с ФРС США.

ФРС также приняла решение оставить ставку неизменной. Помимо этого, она заявила, что, скорее всего, не будет менять ставку до конца года. В нынешней ситуации это означает, что не просто не будет менять, а не будет повышать.

На это доллар отреагировал падением, и падал к большинству мировых валют, включая евро, российский рубль, белорусский рубль.

Частично рост евро к доллару к концу минувшей недели уже успел нивелироваться. Пара евро-доллар выросла всего лишь с 1,1320 до 1,1360, или 0,3%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей валютной неделе доллар и евро в Беларуси снова обновили минимумы с начала года, в то же время курс российского рубля вырос.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы играли в Суперлиге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика