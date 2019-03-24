|
Прогноз по курсам валют: доллар снова пойдет в рост
Почему упал доллар
– Завершившаяся неделя была действительно очень интересной, причем сразу по множеству признаков. Это была неделя заседаний центробанков – все заседания были посвящены процентным ставкам.
В среду 20 марта решения по процентным ставкам принимал ФРС США, в четверг 21 марта заседали Банк Англии и Национальный банк Швейцарии, в пятницу 22 марта заседал Банк России. Все четыре банка оставили свои процентные ставки без изменений. Ситуация по трем из них была вполне предсказуемой, интереснее была ситуация с ФРС США.
ФРС также приняла решение оставить ставку неизменной. Помимо этого, она заявила, что, скорее всего, не будет менять ставку до конца года. В нынешней ситуации это означает, что не просто не будет менять, а не будет повышать.
На это
Частично рост
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей валютной неделе доллар и евро в Беларуси снова обновили минимумы с начала года, в то же время курс российского рубля вырос.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)