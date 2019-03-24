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Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы играли в Суперлиге»
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» дебютировала в Лиге чемпионов и попробовала силы в российской Суперлиге. Причем в Суперлиге команда до последнего сохраняла шансы на плей-офф. Итоги большого сезона подводим в программе «Неделя спорта» на СТВ с главным тренером Виктором Гончаровым.
«Настроение никакое, потому что мы настраивались на то, чтобы играть в восьмерке»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Что получилось – хороший блок сегодня получился и хорошее нападение Кати Сокольчик, сегодня была в ударе.
Игра была очень тяжелая. Команда «Протон» не выиграла ни одной игры, и они, естественно, хотели в регулярке выиграть хотя бы одну. Но мы в концовках все-таки дожали. В расчете 14:13, опять же, Катя Сокольчик забила мяч, и мы выиграли 3:2.
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
А так получилось, что наши соперники… В Сахалин не доехал «Динамо-Краснодар», и «Ленинградка» выиграла у «Заречья», когда они вернулись из Сахалина. А мы подстановки никакой не смогли выиграть, и поэтому у нас получился такой спринт за этими командами.
Я считаю, что «Енисей» по людям сильнее был «Ленинградки». Но у них тоже была поставлена цель попасть в восьмерку, потому что это старожил Суперлиги. Естественно, они хотели попасть в восьмерку – даже больше чем мы, может быть.
«Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть»
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Второй матч – это с «Сахалином», тот, который я назвал.
Третий матч – с командой «Енисей» здесь, когда мы выложились с польской, по-моему, командой и сыграли 44:46…
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть. Оценивая не то что сезон, а первый год выступления: стратегия наша немножко не такая была выигрышных матчей. Мы не смогли выложиться в концовках, потому что концентрация не полностью была на стороне игроков.
Мы играли много международных матчей, но в чемпионате Беларуси это совсем другое. А вот концентрация на чемпионате в России… Я с девчонками разговаривал, они говорят: «Виктор Федорович, здесь нужно каждый матч, каждый эпизод быть концентрированными, потому что прилетит мяч оттуда или оттуда – не знаешь, откуда ждать». Постоянно нужно быть нацеленными на борьбу.
«У меня никаких вопросов нет ни к одному игроку. Боролись до конца во всех матчах»
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Вообще нашу команду считают и мои коллеги, и специалисты довольно-таки серьезной, в российской лиге мы можем у любого выиграть. Поэтому я говорю, что все против нас выходили и боролись до конца, потому что знали, что могут получить поражение.
Так что я благодарен команде за бойцовские качества, за настрой на игру. Немножко нам не хватило мастерства – это самое главное.
«Ни грамма не жалею, что мы играли в Суперлиге. Ни один игрок тоже не жалеет об этом опыте»
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Вначале, пока мы два месяца разбирались, куда мы попали, у нас была проблема. А потом я смотрел на игроков – они уже выходили уверенные в своих действиях. Я сейчас вижу, что они стали успевать во многих эпизодах. Если раньше этого не было, то во многих эпизодах они стали читать игру, предугадывать игру, а это самое главное. Значит, мы на правильном пути, и ни один игрок не сказал, что этого не нужно было делать. Нужно было.
Вы поймите правильно: мы с Сахалина летели девять часов, шесть часов сидели в Москве, а потом еще в Польшу поехали. И разница во времени была 12 часов. Но все равно мы в Польше показали очень хороший волейбол. Мы проиграли полькам только, наверное, на больше-меньше: на 23:25, 26:24. Но если бы были ресурсы, то, естественно, мы бы сыграли по-другому.
«Доигрывать» мы не собираемся. Мы будем бороться за девятое место»
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Скоро начинается сборная. И я девчонкам говорю, что в сборную они должны прийти полностью мобилизованными, набравшись опыта, и показывать ту игру, которую показывали в «Минчанке». Мы и в начале сезона работали на сборную, и сейчас будем работать именно на сборную, приобретение опыта. У девушек, уже, кстати, много игрового опыта, но все равно: то, что мы не будем просто так выходить играть – это однозначно. А для сборной попробую подготовить игроков, чтобы они приехали в полной форме и выступали хорошо за страну.
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Я скажу, что за три-четыре дня в тренировочном процессе их просто-напросто приходилось сдерживать. Они до такой степени были готовы психологически и морально играть за восьмерку.
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
«Я девчонкам сказал: вы те же самые артисты, которые в театре должны играть хорошо»
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Даже сегодняшний день для меня был очень переломный. Мы проигрывали, много проигрывали, пять или шесть игр – я думал, люди не придут. Но сегодня был полный зал, была поддержка. Я благодарен нашим болельщикам за то, что они приходят и болеют за нас. Я считаю, наши болельщики – одни из лучших в городах, где мы были.
Ярослав Писаренко:
Виктор Гончаров:
Моя практика показывает, что когда мы играем для зрителей, когда мы играем весело, за каждый мяч боремся, делаем невозможное – вот тогда зритель и идет. Зрителю нужно шоу. Я девчонкам сказал: вы те же самые артисты, которые в театре должны играть хорошо. На второй спектакль уже никто не пойдет, если актер играет плохо.
Я думаю, что мои пожелания они учли. Выход на каждую игру мобилизованный, на каждую игру ответственные люди выходят. Так что я скажу спасибо большое нашим зрителям, и пускай они на нас за девятое место не обижаются. Игру мы играем для них, и большое им спасибо.
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» дебютировала в Лиге чемпионов и попробовала силы в российской Суперлиге. Причем в Суперлиге команда до последнего...
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