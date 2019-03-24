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Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске
Новости Беларуси. Отели, гостиницы, апартаменты, рестораны, бары. Владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса среднего и выше классов готовы к наплыву туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но не стоит забывать, что далеко не все иностранные гости путешествуют по принципу «дорого-богато». Многие выбирают сегмент подешевле – например, хостелы. Что белорусская столица может им предложить? Проинспектировала корреспондент Яна Шипко.
Хостел в тюрьме, на дереве, в восьмисотлетнем замке, на корабле… Вариации на тему бюджетных мини-гостиниц в мире не знают границ. Ограничено зачастую лишь пространство, но никак не простор для воображения.
Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Как и символические цены.
Минимальная цена проживания – 15 рублей сутки.
К ночлегу за 7 долларов прилагаются и бесценные бонусы.
Екатерина, администратор хостела:
Но бывает дешево и сердито. Чем заслужить негативные отзывы, и как минские хостелы могут удивить путешественников?
Слово «хостел» в белорусский обиход пришло относительно недавно: первый открылся в Минске семь лет назад. Ассоциативный ряд при упоминании этого бюджетного вида ночлега до сих пор у многих не слишком позитивный – от армейских казарм до больничных палат. Что-то в этом есть.
Однако путешественники без предубеждений уже давно знают: хостел может быть стильным, комфортным и по-домашнему уютным.
Это счастливое общежитие! Счастливый дом.
Елена ведет экскурсию по одному из самых больших минских хостелов. Коттедж вмещает полсотни постояльцев.
Здесь будет группа проживать из Германии.
Хостел почти никогда не пустеет. Ценообразование в номерах по принципу «чем свободнее дышать, тем дороже».
Елена, администратор хостела:
Непритязательные гости столицы остановиться здесь могут, согласитесь, за символическую плату. Койко-место может быть самым скромным, а вот национальные особенности быта и общение с местными жителями – то, чего не найдешь в отеле. За такие нетуристические впечатления как раз и выбирают хостелы иностранцы.
Елена:
Впрочем, полный пакет услуг постояльцам нужен не всегда.
Елена:
Рады здесь любым гостям. Особенно интернациональный состав ждут в июне. К Европейским играм брони уже бьют рекорды.
Елена:
Цены на этот период владельцы хостелов обещают не взвинчивать. Но это не точно – скорее, как раз наоборот.
Виталий Осипов, владелец хостела:
Виталий открыл хостел в центре Минска только прошлой осенью. Конкурентов в столице немного, но в этом есть и свои минусы.
Виталий Осипов:
Конкуренции по цене с хостелами не выдерживает даже самый дешевый отель. Так что туроператоры ставку делают все же на доступные гостиницы. Хотя и не против хостелов. Возможность выбора – показатель развитого рынка внутреннего туризма.
Филипп Гулый:
Официально в Минске всего пять хостелов. На Booking же таковыми себя позицинируют гораздо больше объектов. Даже не вдаваясь в юридические тонкости, понятно: промониторить их состояние практически невозможно. Такой целью накануне Европейских игр задалась санстанция.
Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены Санитарно-эпидемиологической службы Минска:
В России инициатива ввести запрет на размещение хостелов в жилом фонде заставила этот бизнес забеспокоиться о рентабельности. Еще бы: когда обычная квартира превращается в хостел, вложения минимальны, а расположение в самом центре привлекает туристов.
Екатерина:
Этот хостел на главном столичном проспекте для своих гостей – настоящее креативное пространство. Постояльцы со всего мира тут знакомятся, общаются и открывают для себя нашу страну.
Екатерина, администратор хостела:
Как предложения оправдывают ожидания мы решили посмотреть в одном из самых лакомых для владельцев хостелов районе. Железнодорожный вокзал. В тех самых воротах Минска экономично приютить гостей готовы сразу несколько хостелов. Мы же в гости напросились без предупреждения, чтобы непредвзято оценить сервис и теплоту оказанного приема.
Петр, турист (Украина):
А этот хостел с красноречивым названием «Плацкарт» – рекордсмен по количеству негативных отзывов в интернете. Обижаются постояльцы отнюдь не на тесноту. Впрочем, увидеть своими глазами плацкартные удобства нам не удалось. Не назвавшийся представитель хостела тут же продемонстрировал, что такое дешево и сердито.
Будем надеяться, что постояльцам тут оказывают более радушный прием, и лишь телекамера заставила забыть о гостеприимстве. Между тем, по статистике именно такие критерии как отзывчивость и радушие хозяев делают рейтинг хостелам.
Ведь к скромным условиям их гости готовы заранее, а вот как раз человеческий фактор влияет на то, какое впечатление останется от проживания, да и в целом от визита в страну.
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Новости Беларуси. Отели, гостиницы, апартаменты, рестораны, бары. Владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса среднего и выше классов готовы к наплыву туристов,...
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