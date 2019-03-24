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Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

25.03.2019 00:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отели, гостиницы, апартаменты, рестораны, бары. Владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса среднего и выше классов готовы к наплыву туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Но не стоит забывать, что далеко не все иностранные гости путешествуют по принципу «дорого-богато». Многие выбирают сегмент подешевле – например, хостелы. Что белорусская столица может им предложить? Проинспектировала корреспондент Яна Шипко.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Хостел в тюрьме, на дереве, в восьмисотлетнем замке, на корабле… Вариации на тему бюджетных мини-гостиниц в мире не знают границ. Ограничено зачастую лишь пространство, но никак не простор для воображения.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Нет рамок, нет барьеров. Можно делать все, что угодно. И пестрость, и разнообразность хостелов – площадка неиссякаемая. Кто на что горазд. Это то, что подкупает.

Как и символические цены.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Минимальная цена проживания – 15 рублей сутки.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

К ночлегу за 7 долларов прилагаются и бесценные бонусы.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Екатерина, администратор хостела:
Человек в хостел приезжает не столько из-за экономии, а скорее потому, что человеку интересно общаться.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Но бывает дешево и сердито. Чем заслужить негативные отзывы, и как минские хостелы могут удивить путешественников?

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Слово «хостел» в белорусский обиход пришло относительно недавно: первый открылся в Минске семь лет назад. Ассоциативный ряд при упоминании этого бюджетного вида ночлега до сих пор у многих не слишком позитивный – от армейских казарм до больничных палат. Что-то в этом есть.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Однако путешественники без предубеждений уже давно знают: хостел может быть стильным, комфортным и по-домашнему уютным.

Это счастливое общежитие! Счастливый дом.

Елена ведет экскурсию по одному из самых больших минских хостелов. Коттедж вмещает полсотни постояльцев.

Здесь будет группа проживать из Германии.

Хостел почти никогда не пустеет. Ценообразование в номерах по принципу «чем свободнее дышать, тем дороже».

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Елена, администратор хостела:
Чем больше койко-мест в комнате, тем дешевле. Этот номер 22 рубля  на одно койко-место. В номере, где 12-10 кроватей, будет 15 рублей.

Непритязательные гости столицы остановиться здесь могут, согласитесь, за символическую плату. Койко-место может быть самым скромным, а вот национальные особенности быта и общение с местными жителями – то, чего не найдешь в отеле. За такие нетуристические впечатления как раз и выбирают хостелы иностранцы.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Елена:
Это дом. И в этом доме все должно быть чисто, уютно, дружно. И все с настроением.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Впрочем, полный пакет услуг постояльцам нужен не всегда.

Елена:
Молодой человек позвонил ночью, говорит: «Здравствуйте, свободные места есть?» Я говорю: «Есть». Приезжает и говорит: «Честно говоря, мне не надо переночевать, мне надо только помыться».

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Рады здесь любым гостям. Особенно интернациональный состав ждут в июне. К Европейским играм брони уже бьют рекорды.

Елена:
У нас уже набронировано очень много, некуда ставить уже Европейские игры. Со всего мира бронируют.

Цены на этот период владельцы хостелов обещают не взвинчивать. Но это не точно – скорее, как раз наоборот.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Виталий Осипов, владелец хостела:
На проведение Игр цены могут на порядок подняться. В зависимости от количества бронирований. Если сравнивать с Москвой, там на проведение чемпионата цены увеличивались в пять раз.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Виталий открыл хостел в центре Минска только прошлой осенью. Конкурентов в столице немного, но в этом есть и свои минусы.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Виталий Осипов:
При открытии хостела были юридические тонкости. Хостелов в Беларуси немного, схема не очень отработана.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Конкуренции по цене с хостелами не выдерживает даже самый дешевый отель. Так что туроператоры ставку делают все же на доступные гостиницы. Хотя и не против хостелов. Возможность выбора – показатель развитого рынка внутреннего туризма.

Филипп Гулый:
В хостелах он массовым никогда не будет. Но молодежь, которая желает экономить  такие туристы нам нужны тоже, потому что они развивают городской туризм, ивенттуризм, события, фестивали.

Официально в Минске всего пять хостелов. На Booking же таковыми себя позицинируют гораздо больше объектов. Даже не вдаваясь в юридические тонкости, понятно: промониторить их состояние практически невозможно. Такой целью накануне Европейских игр задалась санстанция.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены Санитарно-эпидемиологической службы Минска:
Специалистами уделяется особое внимание отбору питьевой воды, дизенфекции мягкого инвентаря – матрасов, подушек. Освещению жилых комнат.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

В России инициатива ввести запрет на размещение хостелов в жилом фонде заставила этот бизнес забеспокоиться о рентабельности. Еще бы: когда обычная квартира превращается в хостел, вложения минимальны, а расположение в самом центре привлекает туристов.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Екатерина:
У иностранцев хостелов много. Так что их особенно ничем не удивишь.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Этот хостел на главном столичном проспекте для своих гостей – настоящее креативное пространство. Постояльцы со всего мира тут знакомятся, общаются и открывают для себя нашу страну.

Екатерина, администратор хостела:
Безвизовый режим, иностранцев приезжает много, интерес к Беларуси возрастает. Людям надо где-то останавливаться. Соответственно, есть спрос и есть предложения.

Как предложения оправдывают ожидания мы решили посмотреть в одном из самых лакомых для владельцев хостелов районе. Железнодорожный вокзал. В тех самых воротах Минска экономично приютить гостей готовы сразу несколько хостелов. Мы же в гости напросились без предупреждения, чтобы непредвзято оценить сервис и теплоту оказанного приема.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Петр, турист (Украина):
Много чего зависит от персонала. Базовые вещи, которые нужны для клиента, везде более или менее одинаковые. Здесь дружелюбно.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

А этот хостел с красноречивым названием «Плацкарт» – рекордсмен по количеству негативных отзывов в интернете. Обижаются постояльцы отнюдь не на тесноту. Впрочем, увидеть своими глазами плацкартные удобства нам не удалось. Не назвавшийся представитель хостела тут же продемонстрировал, что такое дешево и сердито.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Будем надеяться, что постояльцам тут оказывают более радушный прием, и лишь телекамера заставила забыть о гостеприимстве. Между тем, по статистике именно такие критерии как отзывчивость и радушие хозяев делают рейтинг хостелам.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Ведь к скромным условиям их гости готовы заранее, а вот как раз человеческий фактор влияет на то, какое впечатление останется от проживания, да и в целом от визита в страну.

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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