Заезжай и живи. Топ-7 недорогих квартир Минска с хорошим ремонтом

В феврале разница в цене между квартирами стандартных потребительских качеств и с ремонтом варьировалась в пределах 7−10 тысяч долларов. Так, по факту совершенных сделок , стандартная «однушка» стоила 42 тысячи долларов, готовая к проживанию — 49 тысяч долларов. «Двушка», соответственно, 55 тысяч долларов и 65. Бывает, что такой перепад в цене оправдан симпатичным и свежим ремонтом, который позволяет переехать в квартиру сразу после покупки.

REALTY.TUT.BY выбрал в риелторских базах варианты квартиры с хорошим ремонтом до 60 тысяч долларов.

«Однушка» на Грушевке

Квартира площадью 30 квадратных метров расположена в хрущевке на Либкнехта, 118. Есть балкон. Хозяева оставляют в квартире встроенные шкафы и кухню. Цена — 46 тысяч долларов, по 1 513 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by

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Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by

«Однушка» в Заводском районе

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельном доме 1982 года постройки на улице Алтайской, 78−3. Жилье, говорится в объявлении, с ремонтом, в жилой комнате — паркет. Цена — 49,9 тысячи долларов, по 1 493 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by

Однокомнатная на Седых, 38а

Квартира площадью 34,5 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1991 года постройки. «Качественный ламинат и плитка, новый шкаф-купе, дополнительно установлен бойлер, встроенная кухня, удлиненные радиаторные батареи — все остается новому владельцу», говорится в объявлении. Цена — 50 тысяч долларов, по 1449 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by

«Двушка» на Ольшевского, 9−1

Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в хрущевке 1965 года постройки. В 2016 году, говорится в объявлении, она была полностью отремонтирована. Цена — 53 тысячи долларов, по 1244 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by

Однокомнатная в Чижовке

Квартира площадью 34 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1970 года постройки на улице Голодеда, 45. В 2016 году в доме был сделан капремонт с заменой всех коммуникаций и утеплением фасада термошубой. Квартира с новым ремонтом, выполненным из дорогостоящих импортных материалов, полностью готова к проживанию, говорится в объявлении. Цена — 54,9 тысячи долларов, по 1746 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by

Двухкомнатная у метро «Партизанская»

Квартира площадью 44 квадратных метра расположена в панельной хрущевке на улице Искалиева, 4. В объявлении говорится, что в квартире сделан косметический ремонт, заменены окна. Продается с новой мебелью и техникой. Цена — 57 тысяч долларов, по 1 295 за квадратный метр.



Фото:minsk.irr.by



Фото:minsk.irr.by



Изображение: скриншот с yandex.by

«Двушка» в Заводском районе

Квартира площадью 52 квадратных метра расположена в панельном доме 1986 года постройки на улице Охотская, 143−1. Жилье на первом этаже, без балкона. «Во всех комнатах установлены стеклопакеты, натяжные потолки, на полу в коридоре и кухне — плитка, в комнатах — ламинат (не скрипит), металлическая дверь, хорошие межкомнатные двери, встроенная кухня оборудована техникой», — говорится в объявлении о продаже. Цена — 59,5 тысяч долларов, по 1 140 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: скриншот с yandex.by