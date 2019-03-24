Беларусь проиграла Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

Североирландцы активно начали домашний поединок. Хозяева контролировали мяч, гости играли преимущественно на контратаках. Счет в матче открыла сборная Северной Ирландии: после розыгрыша углового на 30-й минуте Эванс точно пробил в нижний угол ворот. Однако ответ нашей сборной не заставил себя ждать: спустя три минуты сравнял Игорь Стасевич.
Во втором тайме североирландцы продолжили владеть мячом, и это вылилось во второй забитый гол – на 87-й минуте отличился Мадженнис. Итог матча – 2:1 в пользу хозяев.
Это второе подряд поражение сборной Беларуси в квалификации Евро-2020. Ранее «белакрылыя» уступили команде Нидерландов.
- Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К игре соперника с множеством подач, фланговой игры мы и готовились. Тем более обидно вдвойне, что пропустили после фланговой передачи, хотя и низовой. Не успели закрыть центральную зону. Как бы обидно ни было – нужно смотреть дальше. Отнесу в плюс, что команда боролась до конца, была более сконцентрирована, злее. Это, наверное, главные моменты. Ребята сами почувствовали, что можно играть с этим соперником и добиваться результата, - прокомментировал результат матча главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко, его слова приводит Белорусская федерация футбола.