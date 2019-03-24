Беларусь проиграла Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

Североирландцы активно начали домашний поединок. Хозяева контролировали мяч, гости играли преимущественно на контратаках. Счет в матче открыла сборная Северной Ирландии: после розыгрыша углового на 30-й минуте Эванс точно пробил в нижний угол ворот. Однако ответ нашей сборной не заставил себя ждать: спустя три минуты сравнял Игорь Стасевич.

Во втором тайме североирландцы продолжили владеть мячом, и это вылилось во второй забитый гол – на 87-й минуте отличился Мадженнис. Итог матча – 2:1 в пользу хозяев.

Это второе подряд поражение сборной Беларуси в квалификации Евро-2020. Ранее «белакрылыя» уступили команде Нидерландов.