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Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100 м брассом
25.03.2019 07:24 — Разное | Аргументы и факты
На предварительной стадии белорус преодолел дистанцию за 58,79 сек., установив новый рекорд на 100 м брассом. В финальном заплыве он превысил свое достижение 58,29 сек., сообщает
Также Илья Шиманович во Франции победил на дистанции 50 м брассом (его время - 27,00 сек), в финальном заплыве на 200 м брассом он стал вторым (2 мин. 11,38 сек.).
Наш пловец выполнил норматив на участие в летних Олимпийских играх в Токио.
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Турнир FFN Golden Tour - Camille Muffat состоялся во французском Марселе.
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