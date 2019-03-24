Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100 м брассом

На предварительной стадии белорус преодолел дистанцию за 58,79 сек., установив новый рекорд на 100 м брассом. В финальном заплыве он превысил свое достижение 58,29 сек., сообщает БЕЛТА .

Также Илья Шиманович во Франции победил на дистанции 50 м брассом (его время - 27,00 сек), в финальном заплыве на 200 м брассом он стал вторым (2 мин. 11,38 сек.).

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