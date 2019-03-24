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Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку

25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом...
 
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