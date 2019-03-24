Масштабный женский ивент Lady Fest пройдет 25-26 мая в Минске

"Мы знаем, что ты ждала весну, хочешь праздника и любишь мечтать. Мы знаем, что ты можешь жить ярко и интересно, уже сегодня. Посмотри вокруг, в мире есть миллион возможностей, и они все твои!", - призывают организаторы фестиваля "Lady Fest. Живи сегодня!".

По их замыслу, ивент который станет площадкой возможностей и вдохновения белорусских девушек.

"О каких возможностях идет речь? Быть творческой. Быть красивой. Узнать тренды 2019-2020. Быть успешной в работе и в отношениях. Отдохнуть и расслабиться. Увидеть многогранность мира", - отмечают авторы проекта.

Зоны фестиваля

Пространство фестиваля будет разделено на несколько спотов.



Beauty&Health

Готова к бьюти преображениям? Хочешь найти то, что подойдет именно тебе?

Большая бьюти-зона с мастер-классами, семплами, консультациями по красоте и твоему здоровью. Ты можешь прийти на фестиваль в утреннем образе, а уйти с яркими губами, голливудскими локонами и красивыми бровями. Узнаешь бьюти тренды 2019-2020 и получишь индивидуальную консультацию.

Эксперты по красоте и здоровью дадут советы по уходу и проведут мастер-классы: фейсфитнес, уход за кожей лица и рук, уход за зоной декольте и тела. Как перейти на натуральную косметику, бьюти-новинки, секреты, лайфхаки по макияжу и разбор косметички любимых блогеров. Проекты по преображению, конкурсы и подарки – следи за новостями.

Партнер бьюти-зоны: бутик нишевой косметики и парфюмерии Balmessence.

Ты будешь самой красивой!

Fashion

Нет времени разбираться в трендах, но быть стильной хочется всегда. Весна – это время самых модных casual луков. Дизайнеры fashion брендов трудились весь год, чтобы вы оставались стильными! Примерить абсолютно новый образ или разбавить нюдовый гардероб яркими акцентами. Открыть себя новую, как вам идея? Ты сможешь стать зрителем модных показов, посетить воркшопы и лекции. Узнать о трендах и познакомиться с топовыми стилистами, дизайнерами и их историями успеха.

Ты узнаешь все тренды!

Art

Неважно какая у тебя профессия, творческое начало - это ресурс каждой женщины, который дает ей возможность любить и вдыхать жизнь во все, что ее окружает: работа, семья, дети, отношения, собственное тело, дружба.

Этот ресурс ты найдешь в себе, придя на Lady Fest. На фестивале будет большая арт-зона с мастер-классами на любой вкус: скетчинг, акварель, фешн или ботаническая иллюстрация, гончарное искусство, флористика и многое другое. А также мастер-классы по этикету и искусству. Ты заберешь с собой свой рисунок и теплые эмоции.

Ты будешь довольна собой!

Relaх&Wellness

Да, ты целеустремленная, да ты успешная, но мы предлагаем немного расслабиться, ведь расслабленная женщина с плавными движениями и сияющим взглядом сводит с ума своей красотой в любом возрасте. На мероприятии ты сможешь получить удовольствие в нашей релакс зоне с гамаками, медитациями, чайными церемониями, лекциями по психологии и индивидуальными консультациями.

Ты будешь улыбаться!

Skills

Какая она, успешная женщина большого города?

Ты любишь учиться, не сидеть на месте, становиться лучше во всех сферах, ты развиваешься в профессии или запускаешь свой старт-ап, а может уже имеешь отличный бизнес. Тогда новые знания будут тебе интересны. За 2 дня фестиваля ты можешь посетить лекции более 20-ти спикеров - успешных женщин Беларуси, а также закрытые 3-х часовые воркшопы по полной прокачке своих скиллов в актуальной для тебя сфере. Следи за программой на сайте и записывайся.

*Количество участников в бизнес-зону фестиваля ограничена.

Ты будешь удивлена!

Lady Awards

Lady Fest поддерживает бизнес-инициативы и проекты, созданные женщинами.

Третий сезон Lady Fest открывает номинацию Lady Start UP. У вас есть start-up или отличная идея? Подавайте заявку на участие в конкурсе на официальном сайте проекта ladyfest.by и станьте участником конкурса. В финал попадут лучшие проекты, которые будут оценены независимым жюри.

Lady Fest дает возможность заявить о себе, найти партнеров, получить советы экспертов и наконец, дать жизнь проекту. Не упусти свой шанс!

В этом году награждение пройдет в торжественной обстановке, на главной сцене мероприятия. Победителей ждут ценные призы и менторская помощь от амбассадоров фестиваля. А всех участников - вечерний фуршет, праздничная программа и нетворкинг.

#яидуналедифест

Организаторы просят рассказать о своих идеях, ожиданиях, желаниях на весну в Instagram @ladyfest .by с хештегом #яидуналедифест. Три счастливицы получат возможность открыть один из 3 сейфов с призом на фестивале.

Вход на фестиваль свободный по приглашению. Получить приглашение можно на сайте ladyfest.by

Дата: 25-26 мая

Место: Dipservice Hall (пер. Войсковый, 4)

Время: 12.00-21.00

Стать партнером или спикером: info@twoday.by

Генеральный инфопартнер – Relax.by

Организатор: агентство креативных проектов TWODAY