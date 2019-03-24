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Астрологический прогноз на апрель-2019: время перемен

25.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Можете быть уверены, этот весенний месяц станет порой грандиозных перемен, которые коснутся всех сфер – от любви и творчества до карьеры и бизнеса. Прямо с 1 апреля – нет, это не шутка! – всё кардинально изменится. Механизм перемен запустился еще с начала 2019 года, но апрель можно смело назвать пиком этого периода.

Спешу поздравить тех людей, которые осознанно двигаются к своим целям. В частности, если вы озадачены решением вопросов, связанных с жильём, работой, бизнесом или изменением семейного положения, – это действительно ваше счастливое время! Апрель станет для вас судьбоносным месяцем претворения задуманного в жизнь.

А тех, кто противится назревшим переменам (хотя, возможно, подсознательно чувствует их необходимость), хочу предупредить: жизнь предоставит не самые приятные ситуации, которые всё равно повлекут изменения.

Разберу всё сказанное на двух простейших примерах.

Пример 1: вы усердно трудитесь, делаете гораздо больше своих прямых обязанностей, лишь бы добиться нового уровня в карьере. В апреле этот долгожданный переход на более высокую ступеньку непременно произойдёт. Не факт, что вас сразу повысят или вы найдёте то, что давно искали и сможете успокоится. Но до значимой точки, позволяющей перейти на следующий уровень, вы однозначно дойдёте.

Пример 2: вы трудитесь на работе день и ночь, но понимаете, что это бесполезно, неинтересно, всё не то и давно бы уже надо было что-нибудь поменять – неожиданно произойдут события, которые «выдернут» вас из этого ненужного течения. Это может быть и увольнение с работы, и банкротство, и понижение по статусу – всё самое неприятное, чтобы вы уже окончательно поняли: ну не ваше это! Раз вы самостоятельно не можете решиться на нужные изменения, это, можно сказать, сделают за вас.

Ещё хочу отметить любовную атмосферу апреля. Ох, намечается столько романов!.. А настроение-то у них какое – такое лёгкое, интригующее, пьянящее… Ловите волну, или вообще ныряйте в омут с головой! Ходите по ресторанам, читайте стихи, пойте вместе песни – это будет волшебное, наполненное окрыляющей романтикой время. Апрель призывает нас не стесняться своих желаний и полностью погрузиться в эту всепоглощающую страсть. Совершайте маленькие безумства, творите самые приятные воспоминания и наслаждайтесь каждой минутой. Единственное, чего не стоит делать, учитывая это время накрывающих с головой и одурманивающих чувств, – так это спешить в ЗАГС.

Вообще, апрель несёт очень лёгкую, быструю, захватывающую энергетику. Много информации, интересные встречи и командировки, полезные знакомства, неожиданные повороты и удивительное стечение обстоятельств. Ваша задача – проявить здоровый авантюризм, находчивость и ловкость, в общем – использовать возможности по максимуму! Только избегайте излишнего ажиотажа и неуместной поспешности, чтобы потом не приходилось много времени тратить на устранение недочётов.

Конечно, учитывая такую насыщенную и яркую энергетику, апрель станет восхитительным месяцем для творческих людей. Это ваш час! Будьте продуктивными: пишете статьи, стихи, поэмы, музыку, картины. Очень и очень вероятно, что это будут настоящие шедевры.

Астролог Виктория Жукьян

 
Теги: знакомства
 
 
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Можете быть уверены, этот весенний месяц станет порой грандиозных перемен, которые коснутся всех сфер – от любви и творчества до карьеры и бизнеса. Прямо с 1 апреля...
 
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