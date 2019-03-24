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У 10% проходящих профмедосмотры выявляются заболевания

25.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В столице ежегодно при проведении периодических медосмотров работников выявляются общие заболевания у 8-10% лиц из числа осмотренных. Более 90% ежегодно регистрируемых случаев профессиональных заболеваний также выявляется при проведении периодических медицинских осмотров, сообщили в Санитарно-эпидемиологической службе города Минска.

"Таким образом, своевременное и качественное проведение медицинских осмотров - эффективная мера профилактики общих и профессиональных заболеваний", - подчеркнули представители организации.

Обязательные медицинские осмотры проводятся с целью определения пригодности к выполнению поручаемой работы, предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, динамического наблюдения за состоянием здоровья, своевременного выявления профессиональных и общих заболеваний, профилактики, лечения, медицинской реабилитации лиц с выявленными заболеваниями и улучшения условий их труда.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице ежегодно при проведении периодических медосмотров работников выявляются общие заболевания у 8-10% лиц из числа осмотренных. Более 90% ежегодно...
 
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