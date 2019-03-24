"Заказчик всегда прав, мы – исполнители!", - "Полесьежилстрой" о работе и отношении к критике

В 2019 году Брест будет отмечать свой 1000-летний юбилей. К этой дате очень серьезно и ответственно относятся все ветви городской и областной власти. Запланировано большое число мероприятий. Но главное, проходит масштабное преобразование облика Бреста. Пожалуй, самые значимые объекты доверены ОАО "Полесьежилстрой". Interfax.by поговорил с главным инженером организации Владимиром Полещуком о том, как идут строительные работы, и почему к "Полесьежилстрою" такое доверие.

1000-летие Бреста

За "Полесьежилстроем" закреплен ряд объектов, среди которых самые знаковые – это: Западный обход, новый автовокзал и реконструкция ул.Орджиникидзе, парк 1000-летия Бреста, здание областной налоговой инспекции и другие.

- К строительным работам объектов 1000-летия Бреста привлечены те организации, которые уже имеют авторитет, на которые можно положиться. Я рад, что в том числе, это относится и к "Полесьежилстрою".

Западный обход Бреста

Безусловно, сейчас у всех на слуху Западный обход. Он включает строительство развязки путевой инфраструктуры в обход центра города. После реализации этого проекта существенно разгрузятся дорожные артерии Бреста. Ранее перемещение между Варшавским таможенным переходом и "Козловичами" происходило через центр. Теперь выезжать туда не будет необходимости. В.Полещук рассказал о работе предприятия на участке из девяти пролетов, доверенных ОАО "Полесьежилстрой".

- Работы подходят к своему логическому завершению: выполнен полный комплекс работ под укладку асфальто-бетонного покрытия, ведется монтаж барьерного ограждения.



Брестский автовокзал

Вторым ожидаемым объектом является Брестский автовокзал.



- Железнодорожный вокзал и старый автовокзал у нас довольно далеко друг от друга. Это очень неудобно гостям нашего города, приходилось тратить время на перемещение между ними. Давно назревало решение построить новый автовокзал вблизи железнодорожного. ОАО "Полесьежилстрой" поручено возведение этого объекта "под ключ": от идеи и проектирования до воплощения в реальность. Уже в ноябре-декабре (2018 года – ИФ) автовокзал был готов на 95%. В настоящее время производится "начинка" здания необходимыми инженерными системами. Параллельно производится реконструкция ул.Орджоникидзе под комплексное обслуживание будущего автовокзала. Объект в целом будет завершен и введен в эксплуатацию досрочно – в мае текущего года.

Парк 1000-летия Бреста

Третьим из значимых объектов, которые возводятся к юбилею города, В.Полещук назвал парк 1000-летия Бреста.

- Сейчас у нас один парк культуры и отдыха, он находится в Ленинском районе. Парк 1000-летия Бреста закладывается в Московском, это будет удобно для жителей "заречной" части города. В 2018 году были выделены средства на строительство данного объекта, а уже к августу этого года "Полесьежилстрой" полностью завершит те очереди, которые предусмотрены ко Дню города. Сейчас активно ведутся работы по озеленению территории парка. Используется благоприятный весенний период для высадки деревьев на субботниках коллективами города.





Музей "Берестье"

"Полесьежилстрой" занимается, в том числе и реконструкцией музея "Берестье". Это один из четырех филиалов Брестского областного краеведческого музея. Он расположен на Госпитальном острове (Волынском укреплении) Брестской крепости на месте детинца древнего города Берестья. Главный экспонат музея – археологический раскоп с жилыми и хозяйственными постройками XIII в. По периметру находятся экспозиционные залы, в которых представлено около 1200 предметов, связанных с возникновением и историей города.

- Здесь не новое строительство, а капитальный ремонт. Делаем реконструкцию, придаем новый облик. Брестчан и гостей города ждут новые архитектурные формы, новое благоустройство. Меняются фасады.

Объекты "Полесьежилстрой" и архитектура города

Все объекты "Полесьежилстроя" тесно связаны с городской архитектурой, и организация тщательно продумывает дизайн всех своих зданий.



- Концепция жилых микрорайонов, фасады домов согласовываются и утверждаются на технических советах и реализуются с соблюдением общего плана застройки города. Примером этого может служить строительство домов вдоль ул. Богданчука в Бресте, где частная застройка плавно переходит в многоэтажные здания с пяти этажей до 18, изящно вписывающихся в существующий микрорайон.

Слово заказчика - закон

"Полесьежилстрой" держит руку на пульсе. Строительная политика этой организации очень гибкая, и всегда подстраивается под желания заказчика.

- У нас общее правило – заказчик всегда прав, а мы исполнители! Бывает так, что по проекту предусмотрено одно, а в процессе строительства поступают предложения, которые отходят от первоначальной задумки. И это все учитывается. Ведь строительство – живой организм. Если заказчик хочет видеть что-то передовое и красивое, что-то "по-другому" после утверждения проекта, мы идем ему навстречу.



Так, к примеру, было со зданием налоговой инспекции в Бресте. Изначально планировался один объем работ, а потом застройщик расширил функциональное назначение здания, предложив изменение внутренней планировки для эффективного обслуживания клиентов. В результате ОАО "Полесьежилстрой" выполнена корректировка проекта и строительство по желанию заказчика. В итоге вышло очень достойно и красиво.

Если говорить о долевом строительстве, то здесь мы имеем колоссальный опыт работы с клиентами. Свыше 15% стоимости дома строим за собственные средства. Подчеркивая этим строительную силу и надежность организации. "Полесьежилстрой" стремиться к индивидуальному подходу в работе с каждым клиентом. И яркий тому пример – ситуация с Западным обходом. Где нужно было отселить одну сторону улицы Поплавского. Разумеется, не в чистое поле, а в готовое жилье в короткие сроки. Построили 15 современных индивидуальных домов. С каждым персонально велась работа по проектированию дома, отделке, планировке участка. Если кто-то был чем-то недоволен, предлагали варианты, что и как поменять. Людей ведь тоже понять можно. Их отселяли с насиженных мест. Поэтому наша задача была создать максимально комфортные условия для жизни не хуже предыдущих.

Есть заказчики, с которыми "Полесьежилстрой" работает "под ключ". Они просят организацию самостоятельно запроектировать объект, построить его, выполнить отделку. И мы это делаем, а еще даем гарантию на все работы – пять лет.

По словам В.Полещука, имидж не приходит сам собой, "Полесьежилстрой" долгим кропотливым трудом, где-то, начиная с нуля, набирало обороты.

- В итоге пришли к тому, что теперь уже часто сам заказчик выходит на нашу организацию, видя, что можем и как это делаем. Но такое положение вещей не означает, что со временем мы расслабляемся. Наоборот, это очень обязывает. Одно дело достичь высоты. А другое – удержаться на ней.

Типовые застройки

Говоря о проблеме типовых застроек спальных районов, В.Полещук, отметил, что ОАО "Полесьежилстрой" давно уходит от привычного проектирования, когда все дома одинаковые и создается ощущение мрачных каменных джунглей.



- Например, бывший военный городок в Бресте – "Северный". Эту большую территорию мы условно поделили на три участка, и на каждом построили разные дома. Они отличаются друг от друга внешним видом, конфигурацией.

Такая же ситуация с кварталом Интендантский (улицы Гоголя-Папанина), где "Полесьежилстрой" возвел целый ряд 18-этажек, раскрашенных в виде огня, а рядом – кирпичные дома.

Чтобы оставаться в тренде, "Полесьежилстрой" также использует много остекления, которое придает особый современный колорит и эдакий архитектурный хай-тек.

- Такой однотипности, когда вокруг все дома одного цвета и конфигурации - у нас нет", - сказал В.Полещук.

То, что "Полесьежилстрою" доверяют масштабные, важные объекты, говорит о том, что власти уверены в этой организации. Однако при этом, по словам В.Полещука, "звездной болезни" нет.

- Конечно, на нас надеются, хвалят, бывает, кому-то в пример ставят. Но у нас к этому отношение взвешенное: приятно, конечно, но больше сфокусированы именно на критике: систематизируем недостатки и исполнительную дисциплину. Анализируем проблемы и по итогу проводим необходимую работу: устраняем недочеты и т.п. Говорим с людьми на одном языке, понимаем все их тревоги и переживания, все обязательно исправляем бесплатно по гарантии.

Почему пришли в Минск

ОАО "Полесьежилстрой" не ограничивается работой в Бресте и области.

- Постоянно идет мониторинг предложений-тендеров.

В интернете все просматриваем, если видим интересные тендеры – участвуем в них. Так получилось и с Минском. Если там кому-то требуется исполнитель, почему бы им не стать "Полесьежилстрою". Расширяется география работ: объекты в Гродно, Минске. Открыты филиалы в этих городах.

ОАО "Полесьежилстрой" является одной из крупных строительных организаций в городе Бресте и Брестской области, имеет многолетний опыт работы на рынке строительных услуг и известно своим высоким уровнем профессионализма и надежности. Компания активно реализует проекты по строительству жилой, коммерческой и торговой недвижимости.

Имеет в своем составе 8 строительных подразделений-филиалов, службу заказчика, управление проектных работ. Имеет аттестацию на строительство объектов первой группы сложности, опираясь на профессиональные кадры и современную технику. Имеет развитую базу: цеха по производству изделий из ПВХ и алюминия, цеха металлоконструкций и изделий из арматуры и жести, парк башенных кранов и растворобетонные узлы. И главное – коллектив в 1600 человек.

