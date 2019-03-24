«Штадлер» в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ

«Те поезда, что мы разработали специально для Минского метрополитена, мы можем продавать всем странам СНГ, у которых есть метро. Конечно, есть специфика минского метро: дизайн, количество сидячих мест, кондиционеры, вентиляция, мощность. Однако базовую модель мы рассматриваем для экспорта», - в эфире телеканала ОНТ заявил директор предприятия Филипп Бруннер, сообщает БЕЛТА .

Также «Штадлер» планирует создать в Беларуси производство преобразователей.

«Потенциал такой огромный, что мы решили строить отдельный завод. В будущем, я надеюсь, сможем поставить на трамваи и поезда наши белорусские преобразователи. Такая у меня цель».

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