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«Штадлер» в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ

25.03.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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«Штадлер» в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ
БЕЛТА

«Те поезда, что мы разработали специально для Минского метрополитена, мы можем продавать всем странам СНГ, у которых есть метро. Конечно, есть специфика минского метро: дизайн, количество сидячих мест, кондиционеры, вентиляция, мощность. Однако базовую модель мы рассматриваем для экспорта», -  в эфире телеканала ОНТ заявил директор предприятия Филипп Бруннер, сообщает БЕЛТА.

Также «Штадлер» планирует создать в Беларуси производство преобразователей.

«Потенциал такой огромный, что мы решили строить отдельный завод. В будущем, я надеюсь, сможем поставить на трамваи и поезда наши белорусские преобразователи. Такая у меня цель». 

«Штадлер» в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ
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