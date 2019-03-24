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«Штадлер» в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ
25.03.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты
«Те поезда, что мы разработали специально для Минского метрополитена, мы можем продавать всем странам СНГ, у которых есть метро. Конечно, есть специфика минского метро: дизайн, количество сидячих мест, кондиционеры, вентиляция, мощность. Однако базовую модель мы рассматриваем для экспорта», - в эфире телеканала ОНТ заявил директор предприятия Филипп Бруннер, сообщает
Также «Штадлер» планирует создать в Беларуси производство преобразователей.
«Потенциал такой огромный, что мы решили строить отдельный завод. В будущем, я надеюсь, сможем поставить на трамваи и поезда наши белорусские преобразователи. Такая у меня цель».
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Для экспорта рассматривается базовая модель.
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