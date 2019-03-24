Спасла семью от нищеты и выбросила в урну сценарий «Секса в большом городе». Факты о Саре Джессике Паркер

Когда речь заходит о Саре Джессике Паркер, люди резко делятся на два лагеря. Одни говорят, что это их любимая, прекрасная самая привлекательная «Кэрри». Другие — что с ее неординарной внешностью в кино лучше вообще не сниматься.

Так или иначе, равнодушным Паркер не оставляет никого. В честь 54-го дня рождения нашей дорогой Кэрри Брэдшоу (мы, как понимаете, в первом лагере!) LADY вспоминает, каких трудов Саре Джессике стоило взойти на голливудский олимп. И выясняет, чем она занимается сегодня.





«Это не было так ужасно, как можно представить, но были времена, когда мы очень сильно беспокоились за нашу финансовую ситуацию. Именно вот это состояние беспокойства родителей, я думаю, для сознания ребенка еще более опасно, чем просто жить в бедности», — рассказывает Сара о своем детстве.

В далекие 60-е Паркерам пришлось действительно нелегко. Саре был всего год, когда ее отец ушел из семьи. А ее мама Барбара, простая учительница в провинциальной школе, осталась одна с четырьмя детьми. И в буквальном смысле едва сводила концы с концами.





К слову, несмотря на то, что биологический отец никак не участвовал в жизни Сары (и уж точно не давал ей никакого религиозного воспитания), Паркер причисляет себя именно к его религии и нации. На сегодня актриса проповедует иудаизм.

Спустя год после развода Барбара Паркер вновь вышла замуж. Казалось бы, жизнь должна наладиться! Но как бы не так. У отчима Сары Пола, несмотря на его молодой возраст, уже были свои дети. И когда семьи объединились, на двух взрослых пришлось аж восемь малышей.

Чтобы присматривать за внезапно разросшимся «детским садом», Барбара ушла с работы. Пол, напротив, стал прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить семью. Однако зарплаты водителя грузовика было недостаточно даже для покупки самого необходимого, не говоря уж о каких-то детских радостях.

«У нас не было шикарных вечеринок на день рождения, — вспоминает Сара Джессика. — Был период, когда мы не отмечали дни рождения вообще. И было время, когда нам вообще ничего не дарили на Рождество. И ты просто подходишь к родителям и спрашиваешь: что-то будет? А тебе говорят: нет, это невозможно в этом году».

Ситуация резко изменилась, когда Сара успешно прошла кастинг в бродвейскую постановку «Энни». Роль Джули сулила не только исполнение мечты юной Паркер (уже тогда она была влюблена в театр и искусство), но и какую-никакую прибавку к семейному бюджету. Незадолго до этого семейство перебралось в Нью-Йорк, а теперь — благодаря Саре Джессике — даже смогло переехать в приличную квартиру. Это ли не сказка? Пожалуй, нет. Ведь теперь будущее 10 человек зависело от 12-летней девочки.

Этот факт сильно давил на Сару. Когда она предсказуемо переросла детскую роль, девушка буквально впала в депрессию. Роли ей больше не предлагали, а полноценно обеспечивать семью больше было некому (ведь, как мы помним, ее родители — представители не слишком прибыльных профессий).

В 17 ради стабильного заработка и продвижения по карьерной лестнице Сара Джессика перебралась в Голливуд. Так началась ее самостоятельная, отдельная от семьи жизнь и появились ее первые роли на телевидении.

К концу 90-х Паркер успела получить пару проходных ролей и набраться опыта. Она также снялась в паре популярных в те времена фильмов (например, «Марс атакует!» и «Клуб первых жен), а ее партнерами по площадке стали, в частности, Голди Хоун и Хью Грант. И вот оно: предлагают работу, которая изменит всю ее жизнь! А точнее, высылают сценарий «Секса в большом городе».

Сегодня в роли Кэрри Брэдшоу невозможно представить кого-то, кроме Сары Джессики Паркер. Тем более невероятной кажется история о том, что тот самый сценарий она выбросила в урну. Однако это правда! А за то, что актриса все же решила сняться в культовом сериале, мы должны благодарить случай. И ее брата Тоби, который в то время гостил у Сары. Пролистав пару страниц, именно он заверил сестру, что от такой «жемчужины» отказываться непростительно.





«Секс в большом городе» — это не только про «разговоры за жизнь», но и про постельные сцены. Однако Сара Джессика Паркер — одна из немногих голливудских актрис, которые никогда не обнажались в кадре полностью. Этот пункт даже прописан у нее в контракте благодаря агенту Кевину Хьювену, который в переломный момент поддержал актрису: «Если кто-то заставляет тебя делать то, что тебе неприятно, ты этого не делаешь».

Сама Сара столь необычный для современного кинематографа поступок комментирует просто: «У многих актеров есть свой список требований. Кто-то, например, просит ставить в их комнату только белые свечи. У меня нет таких сумасшедших запросов, только одно условие: никакой наготы».

Сериал закрыли в 2004-м, однако на протяжении долгих лет поклонники надеялись на продолжение истории. Особенно в свете того, что продюсеры периодически «подкармливали» публику полнометражными фильмами.

Недавно Сара Джессика расставила все точки над «и»: «Новый вариант может быть интересным и необычным, но тогда мы не должны притворяться, что все это — то же самое. Это не будет продолжением, как я понимаю это слово. Если вы решите вдруг сделать несколько новых эпизодов, то должны понимать, что город изменился и уже живет по другим правилам. Если все делать, как раньше, то новые серии получатся нереалистичными, не соответствующими новому контексту. Но было бы любопытно посмотреть, как четыре совершенно разные девушки исследуют Нью-Йорк 2018-го. Может получиться увлекательно, но это точно нельзя будет называть продолжением», — заявила она в одном из интервью.

Чем занимается наша любимая Кэрри Брэдшоу сегодня? К примеру, продолжает сниматься — да вот хотя бы в «Разводе», который насчитывает уже два сезона. Сара Джессика состоит в браке (больше 20 лет), растит детей (у нее их трое), выпускает собственную линейку туфель (ведь она их так любит!) и парфюмов (которые, по слухам, более доходны, чем съемки в кино).

А еще недавно она анонсировала сотрудничество с… виноделами. Да, именно так: в скором времени в минуту радости или горести мы сможем распить бутылочку прекрасного новозеландского вина от самой Сары Джессики Паркер. Если, конечно, раскошелимся: регулярная коллекция вин производителя стоит в среднем 100 долларов за бутылку.