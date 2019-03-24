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Калинковичский лесхоз приступил к заготовке березового сока

25.03.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Калинковичский лесхоз приступил к заготовке березового сока
 

Кто-то добывает его самостоятельно, кто-то покупает  уже готовый продукт. Мы посмотрели, как в Горбовичском лесничестве заготавливают березовик, и выяснили, где можно его приобрести.

Всего в этом году планируется заготовить более 200 тонн березовика, 30 из них будет реализовано населению района. Остальная часть предназначена для промышленных предприятий республики. К слову, впервые в этом году лесхозом будет осуществляться экспортная поставка березового сока в Литву.

— Заготовкой сока для населения в нашем районе занимаются Горбовичское, Великоавтюковское, Шиичское и Горочичское лесничества, —  добавляет Ольга Георгиевна. – Остальные лесничества  добывают его для промышленных предприятий.

Сейчас сок можно  купить в необходимом количестве по цене 16 копеек за литр, обратившись по адресу администрации лесхоза (г. Калинковичи ул. Куйбышева, 44).

Наряду с покупкой, желающие совершенно бесплатно могут добывать сок самостоятельно. Однако в этом случае нужно знать, что заготовка должна производиться под контролем работников лесной охраны. При этом предварительно нужно обратиться в ближайшее по месту жительства лесничество, где укажут отведенные для этой цели участки леса.  Вместе с тем специалисты проведут инструктаж по соблюдению правил подсочки и требований пожарной безопасности в лесу.  

При заготовке березового сока необходимо знать, что концентрация в нем цезия-137 зависит от условий произрастания насаждений. Например, во влажных местах содержание цезия-137 в березовом соке возрастает до трех раз; в конце периода подсочки — до двух раз. Для предотвращения загрязнения березового сока посторонними предметами и пылью необходимо, чтобы емкость для сбора сока и лоток были закрыты.

Проверить березовый сок на содержание цезия-137 можно в районном Центре гигиены и эпидемиологии, который находится по адресу: ул. Советская, 151, г. Калинковичи, в санитарно-гигиенической лаборатории (радиологические испытания) кабинет №10, тел. для справок 4-89-47.  Для исследования необходимо  предоставить  не менее 1,0 литра сока.

Незаконная добыча березового сока влечет за собой штраф в размере до 20 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц эта сумма еще больше – 100 и 500 базовых величин соответственно.

 

 
 
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  Кто-то добывает его самостоятельно, кто-то покупает  уже готовый продукт. Мы посмотрели, как в Горбовичском лесничестве заготавливают березовик, и выяснили,
 
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