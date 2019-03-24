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В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор

25.03.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор
ГУВД Мингорисполкома

Оперативникам поступила информация, что водитель «Рено», который едет по ул. Кальварийской, находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Правоохранители догнали его и потребовал остановиться, однако мужчина не подчинился. После этого он наехал на бордюрный камень, а затем влетел в бетонный забор. 

В результате ДТП водитель не пострадал, но его пассажир попал в больницу. 

В крови нарушителя обнаружили более 2,5 промилле алкоголя, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

По словам виновника ДТП, он ехал из увеселительного заведения. 

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