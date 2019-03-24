В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор

Оперативникам поступила информация, что водитель «Рено», который едет по ул. Кальварийской, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители догнали его и потребовал остановиться, однако мужчина не подчинился. После этого он наехал на бордюрный камень, а затем влетел в бетонный забор.
В результате ДТП водитель не пострадал, но его пассажир попал в больницу.
В крови нарушителя обнаружили более 2,5 промилле алкоголя, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По словам виновника ДТП, он ехал из увеселительного заведения.