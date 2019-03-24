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Проверено: если в бланке ЦТ всюду отметить вариант «2», можно набрать 51 балл. Только не повторяйте эксперимент!
Известный репетитор Евгений Ливянт поделился в своем «Фейсбуке» экспериментом, как, выбирая один и тот же вариант на все вопросы теста, можно получить 51 балл! Об этом
«Заходим на сайт РИКЗ, открываем тест по физике, вбиваем везде в ответы части A ответ 2, а в части B вообще ответы не пишем, и получаем 51 балл!!! Осенью, когда ввели новую систему расчёта баллов ЦТ, я уже писал, что всех, кто причастен к внедрению новой системы, надо уволить к чёртовой матери за профнепригодность», — возмущается математик.
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Проверено: если в бланке ЦТ всюду отметить вариант «2», можно набрать 51 балл. Только не повторяйте эксперимент!
Известный репетитор Евгений Ливянт поделился в своем «Фейсбуке» экспериментом, как, выбирая один и тот же вариант на все вопросы теста, можно получить 51 балл! Об...
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