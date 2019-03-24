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Белорусы проиграли второй матч к Евро-2020
Сборная Беларуси проиграла сборной Северной Ирландии в отборочном матче Евро-2020 - 1:2. Игра прошла в Белфасте.
uefa.com
На 30-й минуте счет открыл Джонни Эванс.
Через три минуты белорусы счет сравняли. Отметился Игорь Стасевич благодаря рикошету ирландцев.
В первом матче, 21 марта, Беларусь в гостях проиграла Нидерландам 0:4.
Следующие две игры белорусы проведут в Борисове: 8 июня против Германии, а 11 июня вновь против Северной Ирландии,
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Сборная Беларуси проиграла сборной Северной Ирландии в отборочном матче Евро-2020 - 1:2. Игра прошла в Белфасте.
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