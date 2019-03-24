ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы проиграли второй матч к Евро-2020

25.03.2019 09:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сборная Беларуси проиграла сборной Северной Ирландии в отборочном матче Евро-2020 - 1:2. Игра прошла в Белфасте.


uefa.com


На 30-й минуте счет открыл Джонни Эванс.
Через три минуты белорусы счет сравняли. Отметился Игорь Стасевич благодаря рикошету ирландцев.
 
В первом матче, 21 марта, Беларусь в гостях проиграла Нидерландам 0:4.
Следующие две игры белорусы проведут в Борисове: 8 июня против Германии, а 11 июня вновь против Северной Ирландии, пишет НН.



 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси проиграла сборной Северной Ирландии в отборочном матче Евро-2020 - 1:2. Игра прошла в Белфасте.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика