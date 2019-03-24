Минское «Динамо» убрало и вернуло Гавриловича. Вообще, клуб любит воспитывать игроков

Пару недель назад в минском «Динамо» произошло нечто странное. Клуб расторг контракт с нападающим Филиппом Ивановым спустя полмесяца после подписания. Вскоре стало известно, что в опалу попали также защитник Алексей Гаврилович и хавбек Динко Треботич. По информации «Прессбола», обоих перевели в дубль из-за нарушения дисциплины. Главный тренер «Динамо» Роман Пилипчук подтвердил, что футболисты не тренируются с основой, но не стал объяснять причины такого решения. Впрочем, вопрос по Гавриловичу отпал сам собой: защитник вновь работает с главной командой «бело-голубых».





Такие истории в «Динамо» случаются часто. Руководство клуба любит поучить футболистов уму-разуму. Иногда это заканчивается плачевно.

Отстранение Кисляка и Путило









Летом 2010 года минское «Динамо» решило устроить массовую распродажу. У лидеров заканчивались контракты, а клуб хотел выручить хоть какие-то деньги. И если Александр Мартынович без проблем согласился перейти в «Краснодар», то Сергей Кисляк от такого трансфера отказался. Оно и понятно: тогда «быки» обитали в ФНЛ и мало кто мог спрогнозировать их стремительный взлет. Руководство «Динамо» решило сделать Кисляка сговорчивее с помощью дубля. Сергея поддержал Антон Путило. В еврокубковом матче с «Калевом» хавбек после гола показал десятку – номер Кисляка. Руководство «Динамо» решило не либеральничать, отстранив и Путило, на предмет которого велись переговоры с «Фрайбургом». Юрию Чижу поведение футболистов не понравилось.





В дубле полузащитники пробыли недолго. Оба вернулись в основную команду к ответному матчу с «Маккаби» в следующей стадии Лиги Европы. В той игре Путило оформил дубль. Именно его гол со штрафного вывел «Динамо» в раунд плей-офф. Тогда «бело-голубые» остановились в шаге от евроосени. В конце лета Кисляка все же продали в «Рубин», но сезон он доиграл в Минске. А вот Путило уже в сентябре оказался во «Фрайбурге». Кстати, через пару лет Кисляку все-таки пришлось надеть футболку «Краснодара», когда «быки» арендовали его у Казани.





Странная история с Гавриловичем

Гавриловичу уже не в новинку попадать в неприятные ситуации в «Динамо». Одна из них даже стала причиной ухода из клуба. В сезоне-2011 молодой защитник пользовался доверием коуча «бело-голубых» Сергея Овчинникова. Казалось, в следующем году центрдеф проявит себя по полной, но во время сбора основы в Турции Гавриловича оставили в дубле. Игрок вспоминал, что это решение озвучил лично генеральный директор «Динамо» Валерий Стрельцов, а рулевой команды Александр Седнев, несмотря на это, уверял, что рассчитывает на подопечного. На сезон защитника арендовал «Нафтан», с которым он выиграл Кубок и в отличие от «Динамо» выступил в Лиге Европы.





В следующем году Гаврилович отправился на сбор с основной командой «Динамо», но вскоре у защитника появился вариант перехода в «Гомель». «Бело-голубые» обменяли центрдефа на Кузьменка, доплатив 150 тысяч долларов.

«Проблемы» с самоотдачей у Сулимы и Политевича

Летом 2013 года дела у «Динамо» складывались неважно. Команда вылетела из еврокубков, в Кубке неожиданно проиграла «Белшине», а в чемпионате выступала с переменным успехом. Но в Гродно «бело-голубые» ехали за победой. Три очка были нужны и «Неману», который в случае положительного для себя исхода оказывался в первой шестерке на втором этапе чемпионата (помните эту систему?). В Гродно «Динамо» выглядело жалко и уступило абсолютно по делу 1:3. А через месяц стало известно, что в дубль перевели голкипера Александру Сулиму и защитника Сергея Политевича, уроженцев Гродненщины. Тогда Юрий Чиж заявил, что «Динамо», вероятно, расстанется с игроками. Обоим предъявили претензии по самоотдаче в матче с «Неманом».





Партнеров поддержали футболисты, которые не побоялись поговорить с Чижом. Как и в случае с Кисляком и Путило, фанаты тоже были на стороне игроков и даже изготовили баннеры с их портретами, хотя поначалу ультрас плохо приняли с Сулиму из-за его «эмтэзэшного» прошлого. Вскоре Сулима расторг с «Динамо», а вот Политевич уже через месяц вновь играл в основе и впоследствии стал капитаном и любимцем болельщиков.

Никитин и армия









Покойный Владимир Журавель не боялся доверять молодым. Среди прочих при нем в «Динамо» заиграл 21-летний форвард Евгений Никитин. Тренер часто предпочитал белоруса норвежцу Адама Димоманде. Нападающий отблагодарил Журавеля голом в матче со «Слуцком». В следующем году Никитин пытался закрепиться в «Динамо», но его отдали в аренду «Березе». А там перед нападающим замаячила перспектива армии. Наверное, Никитина можно было и отмазать, но как-то на матч динамовского фарма заглянул Юрий Чиж, которого очень раздосадовало отношение нападающего к делу. С легкой руки босса «бело-голубых» игрока засунули в берцы.





После армии нападающий пытался реанимировать карьеру в минском «Торпедо», но в стане «черно-белых» особо не блистал. Предстоящий сезон Никитин начнет в ЮАС.

Уход Рассадкина









В конце 2016 года минское «Динамо» предложило контракты на пониженных условиях Артему Быкову и Глебу Рассадкину. И если первый согласился, то второй заупрямился. Отец игрока уверял, что предложил клубу свою схему: за выход на поле Глеб получает одну сумму, а сидя на скамейке должен был получать больше. По словам Рассадкина-старшего, такой вариант «Динамо» не устроил, и футболисту оставили прежнюю зарплату, но перевели в дубль.





Рассадкины наняли юриста, и оказалось, что «Динамо» должно выплатить футболисту бонусы, которые тянули почти на половину бюджета «Крумкачоў». Гендиректор «бело-голубых» Алим Селимов заявил, что нападающий просто не выполнил условия получения этих премиальных. Главный тренер команды Сергей Гуренко сначала утверждал, что из-за решения руководства Рассадкин в «Динамо» играть не будет, а потом не исключил появления футболиста в команде. Но вскоре нападающий все-таки покинул клуб, не потребовав бонусов.

Проблемы с Сарокой

После возвращения в «Динамо» Антон Сарока сходу закрепился в составе и сумел пробиться в сборную. А вскоре еще и забил французам на «Стад де Франс». Но после перерыва на международные матчи возникли проблемы в клубе. Сергей Гуренко выпускал Сароку на замену в играх с «Шахтером» и «Славией». После ничьей с мозырянами он раскритиковал футболиста, заявив, что его выход нарушил структуру игры. Уже в следующем матче Сарока появился на поле с первых минут и даже забил.





В начале следующего сезона Сарока провел два стартовых матча, но потом резко перестал попадать в заявку. Гуренко объяснял это тем, что в его распоряжении есть футболисты посильнее и вообще Антон плохо тренируется. Вскоре появилась информация, что клуб намерен продлить контракт с форвардом, но тот хочет продолжить карьеру за границей. Сарока не играл месяц, а в матче с «Лучом» вышел и сразу же забил. Вскоре стало известно, что свое соглашение футболист все-таки пролонгировал. А летом уехал в «Локерен».

Нойок и договорняки









В прошлогоднем майском матче с БАТЭ в запасе «Динамо» остался Александр Нойок. Хавбек появился на поле только в конце игры, но переломить ее ход не помог 0:1. Тогда Гуренко заявил, что украинец почувствовал недомогание. Через несколько дней Нойок сыграл со «Смолевичами», но тогда же появилась информация, что нескольких футболистов «Динамо» подозревали в договорняках. Гуренко эти сведения опровергал.





Нойок сыграл и с «Минском», а вот матч против брестского «Динамо» пропустил. Гуренко вновь сослался на повреждение. Схожей версии придерживался и агент игрока. Через несколько дней хавбек сыграл с «Витебском» – это был его последний матч за минчан. Через пару недель он выплатил компенсацию и расторг контракт, а спустя три дня оказался в Бресте









Уже в межсезонье Нойок рассказал о непонятных обвинениях накануне матча с БАТЭ. Больше света пролил на ситуацию Гуренко, покинув «Динамо». Коуч заявил, что ему запретили ставить Нойока в игре с БАТЭ из-за неких «вопросов». Тренер объяснил ситуацию украинцу, растолковав, что может поставить его в состав, только написав заявление об уходе. Гуренко попросил хавбека ничего не говорить Сачивко, по которому также были вопросы, но принимать решение доверили коучу. По словам Гуренко, Нойок просьбу не выполнил и рассказал о ситуации Сачивко, который оказался причастен к единственному борисовскому мячу, а вскоре также покинул клуб.





Фото: «Динамо» Минск, Яков Терешенков.







