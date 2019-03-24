«Это лучше, чем просто отмалчиваться». Чиновникам дадут волю в общении со СМИ?

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О том, как будет реализовываться подписанная на прошлой неделе концепция информационной безопасности страны, как снять страх чиновников перед журналистами и сделать власть более открытой, рассказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

В интервью tut.by Зась рассказал, что государство будет осуществлять мониторинг и контроль информационного пространства по-новому. Если сейчас это делается вручную, то в ближайшем будущем планируется внедрить программно-аппаратный продукт для этих целей, как это делается во многих других странах. «Такой программный продукт для мониторинга есть, и нам предлагают его купить. Но я думаю, мы сами справимся. Парк высоких технологий работает в этом плане неплохо, поэтому мы нацелены на свой [продукт]», - пояснил глава Совбеза.

Кроме того, власть намерена повышать присутствие госорганов и организаций в инфопространстве. «Этого сейчас недостаточно, ощущается явный дефицит, запрос на государственную информацию по всем вопросам», - признал Зась. Он отметил, что сегодня чиновники ограничены в свободном общении со СМИ – любое выступление нужно согласовывать с начальством. «А зачем? – задал вопрос Зась. - Надо наоборот. То же самое касается наших учебных заведений, там же много светлых голов, которые могут вразумительно объяснить что-то, что интересует общество. Но они сдерживаются. Наоборот, надо поощрять чиновников за общение со СМИ и присутствие в информационном пространстве».

По мнению госсекретаря Совета безопасности, чиновников нужно «поощрять к этому делу и даже обязывать». «Я понимаю, что некоторые опасаются, что кто-то что-то не то скажет. Ну и что? Скажет что-то не то, его там же в прессе поправят. Это лучше, чем просто отмалчиваться. Вы сами, наверное, замечаете, что по некоторым вещам хочется услышать ответ, а его нет. Надо ломать эту систему», - уверен Зась.

