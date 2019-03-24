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Рогозин рассказал, из чего будет состоять российская сверхтяжелая ракета

25.03.2019 09:27 — Разное | Tut.by  
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Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса (СТК) «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора — каждая часть этой ракеты должна быть самостоятельным летным изделием. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.


Фото: Роскосмос / vk.com

«Нужно действовать по принципу технологического „лего“: первая, вторая и третья ступени этой ракеты должны иметь свое применение, двойное или даже тройное. То есть, сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику», — сказал Рогозин. Он добавил, что «эскизный проект ракеты будет защищен в этом году, после чего мы уже переходим к проектированию, но де-факто летные испытания ракеты СТК начнутся с 2022 года, потому что тогда начнет летать «Союз-5».

Глава Роскосмоса уточнил, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса «Союз-5» (также известна как «Иртыш» — прим. ТАСС). Двигатель первой ступени «Союза-5» — РД-171МВ — уже готовится к первому наземному запуску в НПО «Энергомаш».

«Вторую ступень сверхтяжелой ракеты мы предложили сделать на базе двигателя, который имеет уникальную летную статистику, — это двигатель РД-180, который с 1994 года поставляем в США. На этом двигателе летает ракета «Атлас», мы имеем 85 успешных пусков», — сказал Рогозин. Он отметил, что двигатель прошел «жесточайшую квалификацию со стороны американских инженеров, при этом этот двигатель ни разу не летал в составе российских ракет».

«Третью ступень мы планируем заимствовать у «Ангары-5В». Она будет с водородным двигателем, который увеличит общую грузоподъемность ракеты на 10 тонн — с 27 до 37 тонн», — отметил Рогозин.

 
 
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Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса (СТК) «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть этой ракеты должна быть...
 
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