ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

25 марта отмечается Всемирный День почтовой открытки

25.03.2019 09:37 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
25 марта отмечается Всемирный День почтовой открытки
Белпочта

Несмотря на развитие цифровых технологий, в Беларуси почтовые открытки очень популярны, сообщает сайт РУП "Белпочта".

Первая почтовая карточка появилась в Австро-Венгрии. А первая почтовая иллюстрированная открытка, согласно французской версии, была выпущена книготорговцем из Бретани, согласно немецкой версии – книготорговцем из Ольденбурга.

Сегодня существуют открытки различных форматов, но первым законодательно закрепленным размером являлся 9х14 см. Он был принят в 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе.

Открытка — это прекрасный способ передать свои теплые чувства близкому человеку. Белорусы покупают и отправляют открытки, как по всей республике, так и за ее пределы.

Только за 2018 год РУП «Белпочта» было реализовано открыточной продукции (маркированных и немаркированных почтовых карточек, двойных открыток) более 1,84 млн штук.

РУП «Белпочта» изготавливает открыточную продукцию с 1993 года. Ежегодно выпускаются десятки тематических коллекций, как без текстов, так и с текстами на белорусском и русском языках, одинарные и двойные открытки различных форматов, в том числе мини-открытки и малые гиганты, открытки детской тематики, открытки-приглашения, а также открытки-конверты для денег. Издается открыточная продукция с видами Минска и других городов, а также памятных мест Беларуси.

Приобрести открытки и почтовые карточки можно в отделениях почтовой связи республики и в почтовом интернет-магазине shop.belpost.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на развитие цифровых технологий, в Беларуси почтовые открытки очень популярны, сообщает сайт РУП "Белпочта".
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотовыставка "Яе справа" откроется 28 марта в столичном КЦ "Корпус"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика