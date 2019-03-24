25 марта отмечается Всемирный День почтовой открытки

Несмотря на развитие цифровых технологий, в Беларуси почтовые открытки очень популярны, сообщает сайт РУП "Белпочта".

Первая почтовая карточка появилась в Австро-Венгрии. А первая почтовая иллюстрированная открытка, согласно французской версии, была выпущена книготорговцем из Бретани, согласно немецкой версии – книготорговцем из Ольденбурга.

Сегодня существуют открытки различных форматов, но первым законодательно закрепленным размером являлся 9х14 см. Он был принят в 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе.

Открытка — это прекрасный способ передать свои теплые чувства близкому человеку. Белорусы покупают и отправляют открытки, как по всей республике, так и за ее пределы.

Только за 2018 год РУП «Белпочта» было реализовано открыточной продукции (маркированных и немаркированных почтовых карточек, двойных открыток) более 1,84 млн штук.

РУП «Белпочта» изготавливает открыточную продукцию с 1993 года. Ежегодно выпускаются десятки тематических коллекций, как без текстов, так и с текстами на белорусском и русском языках, одинарные и двойные открытки различных форматов, в том числе мини-открытки и малые гиганты, открытки детской тематики, открытки-приглашения, а также открытки-конверты для денег. Издается открыточная продукция с видами Минска и других городов, а также памятных мест Беларуси.