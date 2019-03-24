«Обидно проигрывать такой матч на последних минутах». Криушенко - о поражении от Северной Ирландии

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итог матча против Северной Ирландии, в котором команда упустила ничью на последних минутах встречи . Его слова передает пресс-служба федерации футбола.



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— Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К игре соперника с множеством подач, фланговой игры мы и готовились. Тем более обидно вдвойне, что пропустили после фланговой передачи, хотя и низовой. Не успели закрыть центральную зону. Как бы обидно не было — нужно смотреть дальше. Отнесу в плюс, что команда боролась до конца, была более сконцентрирована, злее. Это, наверное, главные моменты. Ребята сами почувствовали, что можно играть с этим соперником и добиваться результата.

— Что сказали ребятам в раздевалке после такого обидного поражения?

— Поблагодарил их, поддержал. Наверное, все. Они взрослые мужики, им тоже обидно. В этой ситуации много не скажешь.

— Не жалеете, что так поздно поменяли Савицкого на Нехайчика?

— Понятно, что замена напрашивалась. Но были свои нюансы — с травмой играл Маевский, опорники выполняли много работы — Драгун с Маевским. Здесь нужно было держать до последнего, потому что любой мог из них попросить замену. Ну, а то, что Паша вошел агрессивно, и было у него в конце два момента — это хороший момент. Команда показала, что готова сражаться до конца: устроили навал, много передач верхом было в штрафную, Мартынович пошел в штрафную. Момент того, что у команды есть характер, есть хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ.

— Беларусь может более уверенно проводить оставшиеся матчи, учитывая гарантированное место в плей-офф Лиги наций?

— Мы и стремимся к этому, чтобы проводить все матчи достойно, все равно играть на результат. Хотя у нас и остается шанс попасть через Лигу наций. Команда поэтому и называется командой — в каждой игре она должна выходить и играть на максимум.

— Как оцените действия пары центральных защитников?

— Тяжело им было, много верха, не проиграли они. Пропустили два мяча, но здесь не их конкретная вина — обороняется вся команда. То, что от них требовалось — они старались выполнять. Единственное, что хотелось больше выходить через контроль мяча. Но когда немножко довлеет результат, хотелось взять очки, немного упростили игру. А так сыграли на хорошем уровне.

В блиц-интервью после матча тренер отметил, что с концентрацией было сегодня лучше, но хотел был большего контроля мяча и похвалил Александра Глеба.

Следующую игру в квалификации белорусы проведут в июне против Германии.