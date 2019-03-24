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«Совокупность детских ошибок». Игроки сборной Беларуси прокомментировали исход встречи против североирландцев
Футболисты главной команды страны подвели итог матча евроквалификации против Северной Ирландии, в котором наша дружина
Полузащитник команды Стас Драгун отметил, что последний гол родился из череды детских ошибок. Он отметил, что поле было тяжелое, но списывать на это поражение не стоит.
Автор единственного гола в ворота противника Игорь Стасевич отметил, что команда могла лучше распорядиться мячом в контратаках и сыграть попроще.
Вратарь сборной Андрей Климович, для которого этот матч был первым официальным, сказал, что обидно терять очки в концовке игры и посетовал, что команда не смогла отыграться после второго пропущенного гола, хотя момент был.
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«Совокупность детских ошибок». Игроки сборной Беларуси прокомментировали исход встречи против североирландцев
Футболисты главной команды страны подвели итог матча евроквалификации против Северной Ирландии.
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