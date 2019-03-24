«Совокупность детских ошибок». Игроки сборной Беларуси прокомментировали исход встречи против североирландцев

Футболисты главной команды страны подвели итог матча евроквалификации против Северной Ирландии, в котором наша дружина проиграла со счетом 1:2 , упустив ничью на последних минутах.



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Полузащитник команды Стас Драгун отметил, что последний гол родился из череды детских ошибок. Он отметил, что поле было тяжелое, но списывать на это поражение не стоит.

Автор единственного гола в ворота противника Игорь Стасевич отметил, что команда могла лучше распорядиться мячом в контратаках и сыграть попроще.

Вратарь сборной Андрей Климович, для которого этот матч был первым официальным, сказал, что обидно терять очки в концовке игры и посетовал, что команда не смогла отыграться после второго пропущенного гола, хотя момент был.