ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Совокупность детских ошибок». Игроки сборной Беларуси прокомментировали исход встречи против североирландцев

25.03.2019 09:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты главной команды страны подвели итог матча евроквалификации против Северной Ирландии, в котором наша дружина проиграла со счетом 1:2, упустив ничью на последних минутах.


Фото: Reuters

Полузащитник команды Стас Драгун отметил, что последний гол родился из череды детских ошибок. Он отметил, что поле было тяжелое, но списывать на это поражение не стоит.

Автор единственного гола в ворота противника Игорь Стасевич отметил, что команда могла лучше распорядиться мячом в контратаках и сыграть попроще.

Вратарь сборной Андрей Климович, для которого этот матч был первым официальным, сказал, что обидно терять очки в концовке игры и посетовал, что команда не смогла отыграться после второго пропущенного гола, хотя момент был.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты главной команды страны подвели итог матча евроквалификации против Северной Ирландии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше задержали экс-директора компании, владевшей сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика