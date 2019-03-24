Ущерб в 4 000 рублей причинили 3 жителей района, рыбача на Припяти



С 15 по 21 марта работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе которых было выявлено одно нарушение природоохранного законодательства с признаками уголовно наказуемого деяния.

Улов в размере уголовного дела

18 марта в 23.45 в рыболовных угодьях на правом берегу Припяти, недалеко от деревни Стахово, задержаны трое местных жителей.

Пока двое на деревянной лодке с помощью плавной сети рыбачили, третий стоял на стрёме, а потом и загружал добычу в личное авто.

Браконьеры словили 45 лещей, одного язя, одного жереха. Общий вес рыбы – 51 кг.

Окружающей среде причинён вред в размере 153 базовых величин – 3901 рубль 50 копеек. Это крупный размер ущерба.

Стоимость незаконно добытой продукции составила 9,4 базовой величины на сумму 239 рублей 70 копеек.

На место вызывалась следственно-оперативная группа Столинского РОВД и Столинского РОСК.

19 марта в отношении трёх нарушителей возбуждено уголовное дело. Незаконно добытая рыба, сеть плавная, лодка и лодочный мотор изъяты.

В ходе полевых контрольных мероприятий работники инспекции изъяли из водоемов четыре бесхозяйные сети общей длиной 99,9 метра. Рыбы в сетях не было.

Татьяна СЕГЕН