Пинский пограничный отряд приглашает на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ граждан мужского пола на должности солдат, сержантов и старшин:

- не состоящих в запасе (т.е. ранее не проходивших военную службу по призыву, либо вместо призыва на срочную военную службу), достигших 18-летнего возраста;

- военнообязанных в возрасте до 35 лет (состоящих в запасе).

Службу, возможно, проходить в подразделениях погранотряда дислоцирующихся в Кобринском, Дрогичинском, Ивановском, Пинском и Столинском районах.





Преимущества военной службы по контракту:

1. засчитывается в срок срочной военной службы, для тех, кто её ранее не проходил (первый контракт заключается на два года);

2. высокое денежное содержание по сравнению с окладом военнослужащего проходящего срочную военную службу;

3. ежегодный отпуск продолжительностью до 45 суток;

4. проживание вне расположения подразделений воинской части.





Кроме того принимаются на РАБОТУ (без приёма на военную службу по контракту) граждане на должности замещаемые гражданским персоналом.

Граждане, изъявившие желание оформиться на военную службу или работу и способные по своим личным, морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные обязанности могут обратиться в Пинский пограничный отряд по адресу:

г. Пинск, ул. Канареева,1 (приемные дни: понедельник, четверг с 10.00 до 16.00), или позвонить по телефону 8-(0165)-32-20-77, внутренний номер 122 либо 208 (отдел комплектования и учёта личного состава).

Тел. для справок GSM: + 375-(29)-662-87-43

Пинский погранотряд