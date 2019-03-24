Компетентно. Фотографы и телекомпании неправообладатели узнали о работе на Играх

Сотрудники фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в пресс-центре медиапартнера – Издательского дома «Беларусь сегодня» – провели семинар для фотографов и телевещательных компаний Республики Беларусь, не обладающих правами на трансляцию мероприятий предстоящего мультиспортивного форума.

Участники семинара ознакомлены с различными аспектами и правилами работы прессы на соревнованиях. Представители управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ выступили с тематическими презентациями и проинформировали заинтересованных о правах, которые предоставляют аккредитации категорий E (журналисты, блогеры), EP (фотографы), ENR (сотрудники радио- и телекомпаний, не имеющих правами вещания).

– Наша цель обеспечить журналистам комфортные условия для работы на Играх, чтобы они могли качественно выполнить свои задачи. Рассказали о сервисах, предоставляемых аккредитованным журналистам, правилах и ограничениях, которые нужно учитывать. Эти знания позволят соблюсти интересы всех вовлеченных в процесс освещения Игр, и достичь цели по распространению максимально полной и достоверной информации о мультиспортивном форуме, – подчеркнула ведущий специалист управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ Дирекции Елена Гамуля, отвечающая за организацию работы прессы.

– В современном медиапространстве визуальная составляющая является одной из ключевых для привлечения внимания читателей. Поэтому работа фотографов – один из важнейших элементов в освещении события. Наша задача предоставить фотографам максимально полную информацию, чтобы во время работы на Играх предотвратить потенциально конфликтные ситуации с их участием. Что касается телекомпаний неправообладателей, их роль в освещении форума также велика. Им крайне важно знать, какими они располагают возможностями в получении медиаконтента, – сказал ведущий специалист управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ Дирекции Николай Кондаков, в зоне ответственности которого организация работы фотографов на Играх.

Приглашенных на семинар – работников республиканских и региональных средств массовой информации – ознакомили с общими правилами для СМИ, разработанными Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК). Их также проинформировали об организации работы аккредитованных лиц в пресс-центрах, оборудовании трибун прессы на объектах, микст-зонах и зонах интервью, о работе службы новостей Игр. Особое внимание организаторы семинара уделили вопросам функционирования транспортной системы для представителей средств массовой информации, сервисам для фотографов и правилам их работы на фотопозициях, а также допуску телевизионных и радиовещательных организаций, не обладающих правами на трансляцию Игр, на спортивные объекты, размещению информации в социальных сетях и цифровых медиа. Представители Дирекции также рассказали о ходе процесса обработки заявок от СМИ на получение аккредитаций.

Участникам семинара переданы информационно-справочные материалы, в том числе, Руководство для средств массовой информации, Руководство ЕОК по размещению публикаций в социальных сетях и цифровых медиа для лиц, получивших аккредитацию на Игры, Руководство по использованию собственности Европейских игр средствами массовой информации при подготовке публикаций, текст соглашения с фотографом на II Европейских играх 2019 года, правила ЕОК для допуска телевизионных и радиовещательных новостных организаций к освещению Игр.