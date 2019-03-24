В Польше задержали экс-директора компании, владевшей сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня»

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Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск. Его подозревают в даче многомиллионной взятки.

На пожаре в «Зимней вишне» 25 марта прошлого года погибли 60 человек. Впоследствии было возбуждено три уголовных дела, в рамках которых привлекли к ответственности 15 человек, пишет РБК . Им вменяли нарушение правил пожарной безопасности, злоупотребление должностными полномочиями, а также дачу и получение взяток.



Экс-гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ, от правосудия скрывался. По версии следствия, в ходе реконструкции ТЦ в 2013–2014 годах он давал взятки официальным лицам, ответственным за прием работ. В частности, речь идет о 7 млн росс. руб. Вишневский уехал в Испанию спустя два года после реконструкции ТЦ, в 2016-м, утверждали в российском СК. В ноябре 2018 года он был заочно арестован по обвинению в даче взятки.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.