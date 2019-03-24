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В Польше задержали экс-директора компании, владевшей сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня»
25.03.2019 09:55 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск. Его подозревают в даче многомиллионной взятки.
На пожаре в «Зимней вишне» 25 марта прошлого года погибли 60 человек. Впоследствии было возбуждено три уголовных дела, в рамках которых привлекли к ответственности 15 человек, пишет
Сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.
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Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск. Его подозревают в даче многомиллионной взятки.
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