ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

25.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета.

По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 520 большегрузов, «Бенякони» — более 200, «Привалка» — свыше 190, «Котловка» — более 140.

Более 240 фур ожидают выезда в Польшу, свыше 160 — в Латвию.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета. По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 520 большегрузов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные инспекторы Беларуси и России планируют совершить наблюдательный полет над США и Польшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика