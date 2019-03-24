Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву





Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета.

По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 520 большегрузов, «Бенякони» — более 200, «Привалка» — свыше 190, «Котловка» — более 140.

Более 240 фур ожидают выезда в Польшу, свыше 160 — в Латвию.

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