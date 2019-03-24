|
Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву
25.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Об этом сообщает
По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 520 большегрузов, «Бенякони» — более 200, «Привалка» — свыше 190, «Котловка» — более 140.
Более 240 фур ожидают выезда в Польшу, свыше 160 — в Латвию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета. По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 520 большегрузов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)