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ДЕНЬГИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ: 5 ПЛЮСОВ РАЗДЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО БЮДЖЕТА

25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ваш семейный бюджет, он же «котел» или «корзина», наполняется общими усилиями. По логике, и расходоваться он должен тоже исходя из общих представлений о благополучной жизни. Вот тут чаще всего и возникают трудности. Ты считаешь, что подруга тратит много на ненужные предметы, — она отстаивает мысль о необходимости в первую очередь хорошо выглядеть. Или наоборот. Психологи советуют попробовать вести раздельное ведение финансирования. Возможно, это поможет выстроить приоритеты по-новому.

Деньги, как бы цинично это ни звучало, составляют основу бытового благополучия любви. Когда у семьи не болит голова о том, как платить за необходимые вещи, то у пары остается больше времени на приятное общение. Раздельное ведение бюджета может выстроить новую концепцию — при соблюдении некоторых правил. Найти плюсы помогла психолог Наталья Кожухова. По ее мнению, если не складывать деньги в одну кучу, то:

  • вы избежите унизительной ситуации, когда один из вас распоряжается бюджетом, а второй выступает в роли просителя;
  • вы избежите нареканий на нерациональные траты, а также не будет повода контролировать своего партнера или, наоборот, не придется ежедневно отчитываться о потраченных деньгах;
  • когда деньги перестанут быть поводом для обсуждения, вы сможете больше разговаривать на отвлеченные темы. Делиться впечатлениями от книг, фильмов, спектаклей, концертов. Будет меньше поводов для ссор и раздоров;
  • у вас появляется больше возможностей сделать любимому человеку сюрпризы. Потому что одно дело — скучная обыденная покупка из семейного бюджета и совсем другое — знак внимания, когда вы вспомнили о какой-то мелочи, которая нужна вашей девушке, и сделали ей пусть банальный, но все-таки подарок. Главное — не забывайте это все «обыгрывать». Этот стиль сам по себе дает возможность проявить фантазию и улучшить отношения;
  • вы никогда не почувствуете, что живете с этим человеком ради денег. На первом плане всегда будут чувства.

Есть у такой системы и минусы, говорит психолог Наталья Кожухова: «Например, кто-то может потерять работу, и какое-то время вы вынуждены будете заботиться о двоих. Но это временные неудобства, к тому же и вы можете оказаться в подобной ситуации. Главное, чтобы это не становилось системой. Если же такая ситуация произошла и вам приходится платить за двоих, то можно ограничиться только минимально необходимым набором, до тех пор пока ваш партнер не войдет обратно в финансовую колею».

Технически исполнить раздельное ведение бюджета не сложно. Расходы по квартире можно нести каждый месяц по очереди, наполнять холодильник продуктами один из вас будет через неделю. Счета в ресторанах оплачиваются либо пополам, либо платит тот, кто приглашает на ужин вне дома. Через некоторое время все траты, связанные с общими нуждами, станут для вас обыденностью, а оставшиеся деньги вы будете использовать как захотите.

 
 
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