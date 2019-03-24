5 ОЧЕВИДНЫХ ФАКТОВ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВО ВРЕМЕНИ

Май, 1992-го. Каракас, Венесуэла. Диспетчеры аэропорта заметили проходящий самолёт, который не видели радары.

Специалисты смогли установить с «самолётом-невидимкой» радиообмен. На запрос информации, пилот воздушного судна с неподдельным удивлением и испугом доложил, о выполнении рейса No914 маршрутом Нью-Йорк — Майами. На борту самолёта кроме экипажа 54 пассажира. Время приземления корабля 09:55, 02.06.55-го. Нависла секундная пауза. Командир корабля уточняет — «Где мы находимся?»

Пребывающие в недоумении сотрудники аэродрома ответили, где он находится и разрешили заходить на посадку. При заходе DC-4 для посадки диспетчер услышал возглас странного пилота — «Джими! Что это? Черт побери…». Тогда работники напряглись, ведь ничто не мешало приземлению. Однако увидели они то, что мог увидеть экипаж «чудаков» — с соседней полосы взлетал реактивный самолёт…

Рейс-914 совершил посадку, командир экипажа нервно дышал в эфире, а затем произнёс фразу — «Что-то тут не так». Сами ничего не понимающие диспетчеры пояснили — «Вы сели 21 мая 92-го». На что командир самолёта почти завопел — «О боже!…» Диспетчер пытался привести его в спокойствие, указал на и на то, что наземные службы обеспечения уже выдвинулись.

Как раз в тот момент, когда наземная команда была почти у самолёта, пилот выкрикнул в эфир — «Не приближайтесь! Мы улетаем!». Пока подъехавшие наземники наблюдали изумлённые лица пассажиров в иллюминаторах, пилот вытащил какой-то журнал в форточку самолёта и размахивая им, кричал чтоб никто не приближался. Далее он запустил моторы и взлетел.

Что с ним было дальше — никому ничего не известно. Но в качестве доказательств служат сохранившиеся запись радиообмена и календарик 1955 года, который выпал из журнала.